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Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 8GB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 8GB

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Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 8GB - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 8GB - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 8GB - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 8GB - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 8GB - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 8GB - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 8GB - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 8GB - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1792
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 8GB - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 8GB - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 8GB - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 8GB - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 8GB - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 8GB - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 8GB - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 8GB - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602230
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1792
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х10
Вес, кг.
1.33

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 8GB

GIGABYTE GeForce RTX 3050 WINDFORCE OC 8GB - игровая видеокарта на архитектуре NVIDIA Ampere с 8 ГБ GDDR6 и 128-битной шиной, ориентированная на комфортный Full HD-гейминг с поддержкой трассировки лучей и DLSS. Версия WINDFORCE OC получает небольшой заводской разгон и фирменное двухвентиляторное охлаждение.

Для кого и под какие задачи

RTX 3050 WINDFORCE OC подойдёт геймерам, собирающим современный ПК под популярные онлайн-проекты и ААА-игры в Full HD на средних-высоких настройках. Карта также интересна стримерам и создателям контента начального уровня благодаря поддержке NVENC-энкодера и аппаратного ускорения видео.

Производительность и память

GPU GeForce RTX 3050 располагает 2560 CUDA-ядрами и работает на частоте до 1792 МГц в Boost-режиме, обеспечивая уверенный FPS в большинстве актуальных игр. 8 ГБ GDDR6 с частотой 14 ГГц и 128-битной шиной дают достаточную пропускную способность для детализированных текстур, сложных сцен и одновременного стриминга.

Охлаждение и форм-фактор

Система охлаждения WINDFORCE 2X использует два вентилятора с чередующимися лопастями, медные теплотрубки и металлическую backplate для жёсткости платы. Двухслотовый форм-фактор и умеренная длина позволяют установить карту в большинство ATX и micro-ATX корпусов без проблем с совместимостью.

Подключения и дисплеи

Карта оснащена современными видеовыходами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a, поддерживая разрешения до 7680?4320 и многомониторные конфигурации. Это удобно как для классического игрового сетапа с одним-двумя мониторами, так и для рабочих мест с расширенным рабочим пространством.

Важные нюансы перед покупкой

RTX 3050 требует блока питания с достаточным запасом мощности и наличием дополнительного коннектора питания, поэтому стоит заранее проверить конфигурацию системы. Для Full HD-гейминга карта даёт комфортный запас, но при 1440p и максимальных настройках в тяжёлых тайтлах придётся снижать качество графики.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 8GB




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1792
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
128 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание

GIGABYTE GeForce RTX 3050 WINDFORCE OC 8GB - игровая видеокарта на архитектуре NVIDIA Ampere с 8 ГБ GDDR6 и 128-битной шиной, ориентированная на комфортный Full HD-гейминг с поддержкой трассировки лучей и DLSS. Версия WINDFORCE OC получает небольшой заводской разгон и фирменное двухвентиляторное охлаждение.

Для кого и под какие задачи

RTX 3050 WINDFORCE OC подойдёт геймерам, собирающим современный ПК под популярные онлайн-проекты и ААА-игры в Full HD на средних-высоких настройках. Карта также интересна стримерам и создателям контента начального уровня благодаря поддержке NVENC-энкодера и аппаратного ускорения видео.

Производительность и память

GPU GeForce RTX 3050 располагает 2560 CUDA-ядрами и работает на частоте до 1792 МГц в Boost-режиме, обеспечивая уверенный FPS в большинстве актуальных игр. 8 ГБ GDDR6 с частотой 14 ГГц и 128-битной шиной дают достаточную пропускную способность для детализированных текстур, сложных сцен и одновременного стриминга.

Охлаждение и форм-фактор

Система охлаждения WINDFORCE 2X использует два вентилятора с чередующимися лопастями, медные теплотрубки и металлическую backplate для жёсткости платы. Двухслотовый форм-фактор и умеренная длина позволяют установить карту в большинство ATX и micro-ATX корпусов без проблем с совместимостью.

Подключения и дисплеи

Карта оснащена современными видеовыходами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a, поддерживая разрешения до 7680?4320 и многомониторные конфигурации. Это удобно как для классического игрового сетапа с одним-двумя мониторами, так и для рабочих мест с расширенным рабочим пространством.

Важные нюансы перед покупкой

RTX 3050 требует блока питания с достаточным запасом мощности и наличием дополнительного коннектора питания, поэтому стоит заранее проверить конфигурацию системы. Для Full HD-гейминга карта даёт комфортный запас, но при 1440p и максимальных настройках в тяжёлых тайтлах придётся снижать качество графики.

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Отзывы


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