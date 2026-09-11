Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 8GB

GIGABYTE GeForce RTX 3050 WINDFORCE OC 8GB - игровая видеокарта на архитектуре NVIDIA Ampere с 8 ГБ GDDR6 и 128-битной шиной, ориентированная на комфортный Full HD-гейминг с поддержкой трассировки лучей и DLSS. Версия WINDFORCE OC получает небольшой заводской разгон и фирменное двухвентиляторное охлаждение.

Для кого и под какие задачи

RTX 3050 WINDFORCE OC подойдёт геймерам, собирающим современный ПК под популярные онлайн-проекты и ААА-игры в Full HD на средних-высоких настройках. Карта также интересна стримерам и создателям контента начального уровня благодаря поддержке NVENC-энкодера и аппаратного ускорения видео.

Производительность и память

GPU GeForce RTX 3050 располагает 2560 CUDA-ядрами и работает на частоте до 1792 МГц в Boost-режиме, обеспечивая уверенный FPS в большинстве актуальных игр. 8 ГБ GDDR6 с частотой 14 ГГц и 128-битной шиной дают достаточную пропускную способность для детализированных текстур, сложных сцен и одновременного стриминга.

Охлаждение и форм-фактор

Система охлаждения WINDFORCE 2X использует два вентилятора с чередующимися лопастями, медные теплотрубки и металлическую backplate для жёсткости платы. Двухслотовый форм-фактор и умеренная длина позволяют установить карту в большинство ATX и micro-ATX корпусов без проблем с совместимостью.

Подключения и дисплеи

Карта оснащена современными видеовыходами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a, поддерживая разрешения до 7680?4320 и многомониторные конфигурации. Это удобно как для классического игрового сетапа с одним-двумя мониторами, так и для рабочих мест с расширенным рабочим пространством.

Важные нюансы перед покупкой

RTX 3050 требует блока питания с достаточным запасом мощности и наличием дополнительного коннектора питания, поэтому стоит заранее проверить конфигурацию системы. Для Full HD-гейминга карта даёт комфортный запас, но при 1440p и максимальных настройках в тяжёлых тайтлах придётся снижать качество графики.