Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 8GB
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 8GB
GIGABYTE GeForce RTX 3050 WINDFORCE OC 8GB - игровая видеокарта на архитектуре NVIDIA Ampere с 8 ГБ GDDR6 и 128-битной шиной, ориентированная на комфортный Full HD-гейминг с поддержкой трассировки лучей и DLSS. Версия WINDFORCE OC получает небольшой заводской разгон и фирменное двухвентиляторное охлаждение.
Для кого и под какие задачи
RTX 3050 WINDFORCE OC подойдёт геймерам, собирающим современный ПК под популярные онлайн-проекты и ААА-игры в Full HD на средних-высоких настройках. Карта также интересна стримерам и создателям контента начального уровня благодаря поддержке NVENC-энкодера и аппаратного ускорения видео.
Производительность и память
GPU GeForce RTX 3050 располагает 2560 CUDA-ядрами и работает на частоте до 1792 МГц в Boost-режиме, обеспечивая уверенный FPS в большинстве актуальных игр. 8 ГБ GDDR6 с частотой 14 ГГц и 128-битной шиной дают достаточную пропускную способность для детализированных текстур, сложных сцен и одновременного стриминга.
Охлаждение и форм-фактор
Система охлаждения WINDFORCE 2X использует два вентилятора с чередующимися лопастями, медные теплотрубки и металлическую backplate для жёсткости платы. Двухслотовый форм-фактор и умеренная длина позволяют установить карту в большинство ATX и micro-ATX корпусов без проблем с совместимостью.
Подключения и дисплеи
Карта оснащена современными видеовыходами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a, поддерживая разрешения до 7680?4320 и многомониторные конфигурации. Это удобно как для классического игрового сетапа с одним-двумя мониторами, так и для рабочих мест с расширенным рабочим пространством.
Важные нюансы перед покупкой
RTX 3050 требует блока питания с достаточным запасом мощности и наличием дополнительного коннектора питания, поэтому стоит заранее проверить конфигурацию системы. Для Full HD-гейминга карта даёт комфортный запас, но при 1440p и максимальных настройках в тяжёлых тайтлах придётся снижать качество графики.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: RTX 3050, Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 28 810 руб.7203 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 ...
-
В наличииЦена 30 060 руб.7515 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 6GB
-
В наличииЦена 34 960 руб.8740 руб. в СплитВидеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G...
-
В наличииЦена 36 290 руб.9073 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X X...
-
В наличииЦена 37 540 руб.9385 руб. в СплитВидеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G)
-
В наличииЦена 41 890 руб.10473 руб. в СплитВидеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 8GB GD...
-
В наличииЦена 43 360 руб.10840 руб. в СплитВидеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplay...
-
В наличииЦена 44 600 руб.11150 руб. в СплитВидеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR
-
В наличииЦена 46 850 руб.11713 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5060 Prime 8GB <90YV0N11-MVAA00>
-
В наличииЦена 46 970 руб.11743 руб. в СплитВидеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2O...
-
В наличииЦена 47 260 руб.11815 руб. в СплитВидеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV...
-
В наличииЦена 47 390 руб.11848 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI
GIGABYTE GeForce RTX 3050 WINDFORCE OC 8GB - игровая видеокарта на архитектуре NVIDIA Ampere с 8 ГБ GDDR6 и 128-битной шиной, ориентированная на комфортный Full HD-гейминг с поддержкой трассировки лучей и DLSS. Версия WINDFORCE OC получает небольшой заводской разгон и фирменное двухвентиляторное охлаждение.
Для кого и под какие задачи
RTX 3050 WINDFORCE OC подойдёт геймерам, собирающим современный ПК под популярные онлайн-проекты и ААА-игры в Full HD на средних-высоких настройках. Карта также интересна стримерам и создателям контента начального уровня благодаря поддержке NVENC-энкодера и аппаратного ускорения видео.
Производительность и память
GPU GeForce RTX 3050 располагает 2560 CUDA-ядрами и работает на частоте до 1792 МГц в Boost-режиме, обеспечивая уверенный FPS в большинстве актуальных игр. 8 ГБ GDDR6 с частотой 14 ГГц и 128-битной шиной дают достаточную пропускную способность для детализированных текстур, сложных сцен и одновременного стриминга.
Охлаждение и форм-фактор
Система охлаждения WINDFORCE 2X использует два вентилятора с чередующимися лопастями, медные теплотрубки и металлическую backplate для жёсткости платы. Двухслотовый форм-фактор и умеренная длина позволяют установить карту в большинство ATX и micro-ATX корпусов без проблем с совместимостью.
Подключения и дисплеи
Карта оснащена современными видеовыходами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a, поддерживая разрешения до 7680?4320 и многомониторные конфигурации. Это удобно как для классического игрового сетапа с одним-двумя мониторами, так и для рабочих мест с расширенным рабочим пространством.
Важные нюансы перед покупкой
RTX 3050 требует блока питания с достаточным запасом мощности и наличием дополнительного коннектора питания, поэтому стоит заранее проверить конфигурацию системы. Для Full HD-гейминга карта даёт комфортный запас, но при 1440p и максимальных настройках в тяжёлых тайтлах придётся снижать качество графики.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: RTX 3050, Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 8GB