Видеокарта PCIE16 RX 7650 8GB RX7650GRE CL SE 8GO ASROCK
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта PCIE16 RX 7650 8GB RX7650GRE CL SE 8GO ASROCK
Видеокарта ASRock AMD Radeon RX 7650 GRE Challenger SE OC [RX7650GRE CL SE 8GO] длиной 269 мм подходит для установки в корпуса разного форм-фактора. Графический процессор на основе архитектуры AMD RDNA 3 гарантирует детализированную графику. Номинальная частота видеочипа 2400 МГц увеличивается при разгоне до 2725 МГц. Функция Infinity Cache ускоряет доступ к часто используемым данным и увеличивает производительность. Поддержка технологии трассировки лучей обеспечивает реалистичное освещение, отражения, преломления и тени в играх и при обработке графического контента. Система охлаждения с двумя вентиляторами и радиатором защищает видеокарту от перегрева в условиях высокой вычислительной нагрузки. Технология «0 децибел» останавливает вентиляторы при низкой нагрузке и активирует бесшумное функционирование видеокарты ASRock AMD Radeon RX 7650 GRE Challenger SE OC. Для подключения к источникам вывода изображения предусмотрены 3 разъема DisplayPort и 1 HDMI.
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Теги товара: AMD Radeon
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Теги товара: AMD Radeon
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