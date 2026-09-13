Видеокарта MSI RTX5050 SHADOW 2X OC 8GB GDDR6
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MSI RTX5050 SHADOW 2X OC 8GB GDDR6
MSI GeForce RTX 5050 8G SHADOW 2X OC - видеокарта начального-среднего уровня на архитектуре NVIDIA Blackwell, рассчитанная на компактные игровые и универсальные сборки с акцентом на Full HD-гейминг. Серия SHADOW 2X OC использует двухвентиляторный кулер, 8 ГБ GDDR6 и заводской разгон, оставаясь при этом умеренной по энергопотреблению.
Для кого и под какие задачи
RTX 5050 SHADOW 2X OC ориентирована на пользователей, которые играют в популярные онлайн-проекты и современные игры в 1080p на высоких настройках с использованием DLSS 4 и базовой трассировки лучей. Для домашних и офисных ПК карта также подходит как универсальный ускоритель для работы с мультимедиа, стриминга и приложений с CUDA-поддержкой без выхода в сегмент дорогих видеокарт.
Архитектура и производительность
По спецификациям у RTX 5050 8G SHADOW 2X OC 2560 CUDA-ядер и 8 ГБ GDDR6 с 128-битной шиной, память работает на скорости 18 Гбит/с. Буст-частота заявлена до 2580 МГц, так что карта уверенно справляется с большинством современных игр в 1080p, хотя в тяжёлых проектах с активным RT придётся комбинировать DLSS и аккуратные настройки графики.
Подключения и охлаждение
Карта использует интерфейс PCIe 5.0 и оснащена тремя DisplayPort 2.1a и одним HDMI 2.1b, что позволяет подключить несколько мониторов и 4K-панели с VRR. Двухвентиляторная система охлаждения SHADOW 2X с Zero Frozr останавливает вентиляторы при низкой нагрузке, снижая шум в повседневных задачах, а при игре обеспечивает приемлемые температуры при условии нормальной вентиляции корпуса.
Важные нюансы перед покупкой
MSI рекомендует блок питания от 550 Вт, поэтому для апгрейда офисных и домашних систем важно убедиться, что существующий БП не только по ваттам, но и по качеству соответствует требованиям. Несмотря на поддержку RT и DLSS, RTX 5050 остаётся картой базового класса Blackwell, поэтому для долгосрочного QHD-гейминга с максимальными пресетами и тяжёлыми модами лучше рассмотреть более мощные модели серии RTX 50.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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MSI GeForce RTX 5050 8G SHADOW 2X OC - видеокарта начального-среднего уровня на архитектуре NVIDIA Blackwell, рассчитанная на компактные игровые и универсальные сборки с акцентом на Full HD-гейминг. Серия SHADOW 2X OC использует двухвентиляторный кулер, 8 ГБ GDDR6 и заводской разгон, оставаясь при этом умеренной по энергопотреблению.
Для кого и под какие задачи
RTX 5050 SHADOW 2X OC ориентирована на пользователей, которые играют в популярные онлайн-проекты и современные игры в 1080p на высоких настройках с использованием DLSS 4 и базовой трассировки лучей. Для домашних и офисных ПК карта также подходит как универсальный ускоритель для работы с мультимедиа, стриминга и приложений с CUDA-поддержкой без выхода в сегмент дорогих видеокарт.
Архитектура и производительность
По спецификациям у RTX 5050 8G SHADOW 2X OC 2560 CUDA-ядер и 8 ГБ GDDR6 с 128-битной шиной, память работает на скорости 18 Гбит/с. Буст-частота заявлена до 2580 МГц, так что карта уверенно справляется с большинством современных игр в 1080p, хотя в тяжёлых проектах с активным RT придётся комбинировать DLSS и аккуратные настройки графики.
Подключения и охлаждение
Карта использует интерфейс PCIe 5.0 и оснащена тремя DisplayPort 2.1a и одним HDMI 2.1b, что позволяет подключить несколько мониторов и 4K-панели с VRR. Двухвентиляторная система охлаждения SHADOW 2X с Zero Frozr останавливает вентиляторы при низкой нагрузке, снижая шум в повседневных задачах, а при игре обеспечивает приемлемые температуры при условии нормальной вентиляции корпуса.
Важные нюансы перед покупкой
MSI рекомендует блок питания от 550 Вт, поэтому для апгрейда офисных и домашних систем важно убедиться, что существующий БП не только по ваттам, но и по качеству соответствует требованиям. Несмотря на поддержку RT и DLSS, RTX 5050 остаётся картой базового класса Blackwell, поэтому для долгосрочного QHD-гейминга с максимальными пресетами и тяжёлыми модами лучше рассмотреть более мощные модели серии RTX 50.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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