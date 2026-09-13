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Видеокарта MSI RTX5050 SHADOW 2X OC 8GB GDDR6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI RTX5050 SHADOW 2X OC 8GB GDDR6

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Видеокарта MSI RTX5050 SHADOW 2X OC 8GB GDDR6 - фото 1
Видеокарта MSI RTX5050 SHADOW 2X OC 8GB GDDR6 - фото 2
Видеокарта MSI RTX5050 SHADOW 2X OC 8GB GDDR6 - фото 3
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Видеокарта MSI RTX5050 SHADOW 2X OC 8GB GDDR6 - фото 5
Видеокарта MSI RTX5050 SHADOW 2X OC 8GB GDDR6 - фото 6
Видеокарта MSI RTX5050 SHADOW 2X OC 8GB GDDR6 - фото 7
Видеокарта MSI RTX5050 SHADOW 2X OC 8GB GDDR6 - фото 8
Видеокарта MSI RTX5050 SHADOW 2X OC 8GB GDDR6 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2602
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
197
  • Видеокарта MSI RTX5050 SHADOW 2X OC 8GB GDDR6 - фото 1
  • Видеокарта MSI RTX5050 SHADOW 2X OC 8GB GDDR6 - фото 2
  • Видеокарта MSI RTX5050 SHADOW 2X OC 8GB GDDR6 - фото 3
  • Видеокарта MSI RTX5050 SHADOW 2X OC 8GB GDDR6 - фото 4
  • Видеокарта MSI RTX5050 SHADOW 2X OC 8GB GDDR6 - фото 5
  • Видеокарта MSI RTX5050 SHADOW 2X OC 8GB GDDR6 - фото 6
  • Видеокарта MSI RTX5050 SHADOW 2X OC 8GB GDDR6 - фото 7
  • Видеокарта MSI RTX5050 SHADOW 2X OC 8GB GDDR6 - фото 8
  • Видеокарта MSI RTX5050 SHADOW 2X OC 8GB GDDR6 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717805
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2602
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
197
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х8
Вес, г.
815

Описание товара Видеокарта MSI RTX5050 SHADOW 2X OC 8GB GDDR6

MSI GeForce RTX 5050 8G SHADOW 2X OC - видеокарта начального-среднего уровня на архитектуре NVIDIA Blackwell, рассчитанная на компактные игровые и универсальные сборки с акцентом на Full HD-гейминг. Серия SHADOW 2X OC использует двухвентиляторный кулер, 8 ГБ GDDR6 и заводской разгон, оставаясь при этом умеренной по энергопотреблению.

Для кого и под какие задачи

RTX 5050 SHADOW 2X OC ориентирована на пользователей, которые играют в популярные онлайн-проекты и современные игры в 1080p на высоких настройках с использованием DLSS 4 и базовой трассировки лучей. Для домашних и офисных ПК карта также подходит как универсальный ускоритель для работы с мультимедиа, стриминга и приложений с CUDA-поддержкой без выхода в сегмент дорогих видеокарт.

Архитектура и производительность

По спецификациям у RTX 5050 8G SHADOW 2X OC 2560 CUDA-ядер и 8 ГБ GDDR6 с 128-битной шиной, память работает на скорости 18 Гбит/с. Буст-частота заявлена до 2580 МГц, так что карта уверенно справляется с большинством современных игр в 1080p, хотя в тяжёлых проектах с активным RT придётся комбинировать DLSS и аккуратные настройки графики.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCIe 5.0 и оснащена тремя DisplayPort 2.1a и одним HDMI 2.1b, что позволяет подключить несколько мониторов и 4K-панели с VRR. Двухвентиляторная система охлаждения SHADOW 2X с Zero Frozr останавливает вентиляторы при низкой нагрузке, снижая шум в повседневных задачах, а при игре обеспечивает приемлемые температуры при условии нормальной вентиляции корпуса.

Важные нюансы перед покупкой

MSI рекомендует блок питания от 550 Вт, поэтому для апгрейда офисных и домашних систем важно убедиться, что существующий БП не только по ваттам, но и по качеству соответствует требованиям. Несмотря на поддержку RT и DLSS, RTX 5050 остаётся картой базового класса Blackwell, поэтому для долгосрочного QHD-гейминга с максимальными пресетами и тяжёлыми модами лучше рассмотреть более мощные модели серии RTX 50.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX5050 SHADOW 2X OC 8GB GDDR6




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2602
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
197
Страна производитель
Китай
Описание

MSI GeForce RTX 5050 8G SHADOW 2X OC - видеокарта начального-среднего уровня на архитектуре NVIDIA Blackwell, рассчитанная на компактные игровые и универсальные сборки с акцентом на Full HD-гейминг. Серия SHADOW 2X OC использует двухвентиляторный кулер, 8 ГБ GDDR6 и заводской разгон, оставаясь при этом умеренной по энергопотреблению.

Для кого и под какие задачи

RTX 5050 SHADOW 2X OC ориентирована на пользователей, которые играют в популярные онлайн-проекты и современные игры в 1080p на высоких настройках с использованием DLSS 4 и базовой трассировки лучей. Для домашних и офисных ПК карта также подходит как универсальный ускоритель для работы с мультимедиа, стриминга и приложений с CUDA-поддержкой без выхода в сегмент дорогих видеокарт.

Архитектура и производительность

По спецификациям у RTX 5050 8G SHADOW 2X OC 2560 CUDA-ядер и 8 ГБ GDDR6 с 128-битной шиной, память работает на скорости 18 Гбит/с. Буст-частота заявлена до 2580 МГц, так что карта уверенно справляется с большинством современных игр в 1080p, хотя в тяжёлых проектах с активным RT придётся комбинировать DLSS и аккуратные настройки графики.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCIe 5.0 и оснащена тремя DisplayPort 2.1a и одним HDMI 2.1b, что позволяет подключить несколько мониторов и 4K-панели с VRR. Двухвентиляторная система охлаждения SHADOW 2X с Zero Frozr останавливает вентиляторы при низкой нагрузке, снижая шум в повседневных задачах, а при игре обеспечивает приемлемые температуры при условии нормальной вентиляции корпуса.

Важные нюансы перед покупкой

MSI рекомендует блок питания от 550 Вт, поэтому для апгрейда офисных и домашних систем важно убедиться, что существующий БП не только по ваттам, но и по качеству соответствует требованиям. Несмотря на поддержку RT и DLSS, RTX 5050 остаётся картой базового класса Blackwell, поэтому для долгосрочного QHD-гейминга с максимальными пресетами и тяжёлыми модами лучше рассмотреть более мощные модели серии RTX 50.



Теги товара: NVIDIA GeForce
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