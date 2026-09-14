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Видеокарта PCIE16 RTX5060TI 8GB PA-RTX5060Ti DUAL OC 8GB PALIT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта PCIE16 RTX5060TI 8GB PA-RTX5060Ti DUAL OC 8GB PALIT

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Видеокарта PCIE16 RTX5060TI 8GB PA-RTX5060Ti DUAL OC 8GB PALIT - фото 1
Видеокарта PCIE16 RTX5060TI 8GB PA-RTX5060Ti DUAL OC 8GB PALIT - фото 2
Видеокарта PCIE16 RTX5060TI 8GB PA-RTX5060Ti DUAL OC 8GB PALIT - фото 3
Видеокарта PCIE16 RTX5060TI 8GB PA-RTX5060Ti DUAL OC 8GB PALIT - фото 4
Видеокарта PCIE16 RTX5060TI 8GB PA-RTX5060Ti DUAL OC 8GB PALIT - фото 5
Видеокарта PCIE16 RTX5060TI 8GB PA-RTX5060Ti DUAL OC 8GB PALIT - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060TI 8GB PA-RTX5060Ti DUAL OC 8GB PALIT - фото 1
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060TI 8GB PA-RTX5060Ti DUAL OC 8GB PALIT - фото 2
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060TI 8GB PA-RTX5060Ti DUAL OC 8GB PALIT - фото 3
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060TI 8GB PA-RTX5060Ti DUAL OC 8GB PALIT - фото 4
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060TI 8GB PA-RTX5060Ti DUAL OC 8GB PALIT - фото 5
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060TI 8GB PA-RTX5060Ti DUAL OC 8GB PALIT - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739027
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Характеристики

Бренд
Palit
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
263
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Внешняя
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х22х7
Вес, г.
900

Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX5060TI 8GB PA-RTX5060Ti DUAL OC 8GB PALIT

Palit GeForce RTX™ 5060 Ti Dual предлагает классическую эффективность охлаждения в элегантном современном чёрном корпусе. Два 95-миллиметровых вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение и тихую работу, а компактная двухслотовая конструкция подходит для сборок малого форм-фактора. Прочная задняя пластина обеспечивает структурную целостность. Наслаждайтесь изысканной RGB-подсветкой и настройте свой корпус с помощью Palit Maker, не теряя гарантии. Видеокарты GeForce RTX™ серии 50 на базе NVIDIA Blackwell открывают передовые возможности искусственного интеллекта для геймеров и разработчиков. Лучшая платформа для геймеров и создателей контента RTX — самая передовая платформа для технологий полной трассировки лучей и нейронного рендеринга, которые революционизируют способы, которыми мы играем и творим. Более 700 игр и приложений используют RTX для обеспечения реалистичной графики и невероятно высокой производительности с передовыми функциями ИИ, такими как DLSS Multi Frame Generation.

Отзывы о товаре Видеокарта PCIE16 RTX5060TI 8GB PA-RTX5060Ti DUAL OC 8GB PALIT




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Характеристики
Бренд
Palit
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
263
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Внешняя
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Palit GeForce RTX™ 5060 Ti Dual предлагает классическую эффективность охлаждения в элегантном современном чёрном корпусе. Два 95-миллиметровых вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение и тихую работу, а компактная двухслотовая конструкция подходит для сборок малого форм-фактора. Прочная задняя пластина обеспечивает структурную целостность. Наслаждайтесь изысканной RGB-подсветкой и настройте свой корпус с помощью Palit Maker, не теряя гарантии. Видеокарты GeForce RTX™ серии 50 на базе NVIDIA Blackwell открывают передовые возможности искусственного интеллекта для геймеров и разработчиков. Лучшая платформа для геймеров и создателей контента RTX — самая передовая платформа для технологий полной трассировки лучей и нейронного рендеринга, которые революционизируют способы, которыми мы играем и творим. Более 700 игр и приложений используют RTX для обеспечения реалистичной графики и невероятно высокой производительности с передовыми функциями ИИ, такими как DLSS Multi Frame Generation.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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