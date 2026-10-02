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Видеокарта MSI RTX3050 8GB GDDR6 3050 VENTUS 2X XS 8G OC (RTX 3050 VENT 2X XS 8G OC) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI RTX3050 8GB GDDR6 3050 VENTUS 2X XS 8G OC (RTX 3050 VENT 2X XS 8G OC)

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Видеокарта MSI RTX3050 8GB GDDR6 3050 VENTUS 2X XS 8G OC (RTX 3050 VENT 2X XS 8G OC) - фото 1
Видеокарта MSI RTX3050 8GB GDDR6 3050 VENTUS 2X XS 8G OC (RTX 3050 VENT 2X XS 8G OC) - фото 2
Видеокарта MSI RTX3050 8GB GDDR6 3050 VENTUS 2X XS 8G OC (RTX 3050 VENT 2X XS 8G OC) - фото 3
Видеокарта MSI RTX3050 8GB GDDR6 3050 VENTUS 2X XS 8G OC (RTX 3050 VENT 2X XS 8G OC) - фото 4
Видеокарта MSI RTX3050 8GB GDDR6 3050 VENTUS 2X XS 8G OC (RTX 3050 VENT 2X XS 8G OC) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1807
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта MSI RTX3050 8GB GDDR6 3050 VENTUS 2X XS 8G OC (RTX 3050 VENT 2X XS 8G OC) - фото 1
  • Видеокарта MSI RTX3050 8GB GDDR6 3050 VENTUS 2X XS 8G OC (RTX 3050 VENT 2X XS 8G OC) - фото 2
  • Видеокарта MSI RTX3050 8GB GDDR6 3050 VENTUS 2X XS 8G OC (RTX 3050 VENT 2X XS 8G OC) - фото 3
  • Видеокарта MSI RTX3050 8GB GDDR6 3050 VENTUS 2X XS 8G OC (RTX 3050 VENT 2X XS 8G OC) - фото 4
  • Видеокарта MSI RTX3050 8GB GDDR6 3050 VENTUS 2X XS 8G OC (RTX 3050 VENT 2X XS 8G OC) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649856
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1807
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х30х3
Вес, г.
850

Описание товара Видеокарта MSI RTX3050 8GB GDDR6 3050 VENTUS 2X XS 8G OC (RTX 3050 VENT 2X XS 8G OC)

Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX3050 8GB GDDR6 3050 VENTUS 2X XS 8G OC (RTX 3050 VENT 2X XS 8G OC)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1807
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI
Страна производитель
Китай
Описание
Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта MSI RTX3050 8GB GDDR6 3050 VENTUS 2X XS 8G OC (RTX 3050 VENT 2X XS 8G OC) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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