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Видеокарта INNO3D RTX3050 TWIN X2 8GB GDDR6 (N30502-08D6-1711VA41) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта INNO3D RTX3050 TWIN X2 8GB GDDR6 (N30502-08D6-1711VA41)

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Видеокарта INNO3D RTX3050 TWIN X2 8GB GDDR6 (N30502-08D6-1711VA41) - фото 1
Видеокарта INNO3D RTX3050 TWIN X2 8GB GDDR6 (N30502-08D6-1711VA41) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1552
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта INNO3D RTX3050 TWIN X2 8GB GDDR6 (N30502-08D6-1711VA41) - фото 1
  • Видеокарта INNO3D RTX3050 TWIN X2 8GB GDDR6 (N30502-08D6-1711VA41) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 730 руб. 
Начислим 508 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641790
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокарта INNO3D RTX3050 TWIN X2 8GB GDDR6 (N30502-08D6-1711VA41)
31 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inno3D
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1552
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х19х8
Вес, г.
850

Описание товара Видеокарта INNO3D RTX3050 TWIN X2 8GB GDDR6 (N30502-08D6-1711VA41)

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 INNO3D Twin X2 OC V2 8Gb (N30502-08D6X-1711VA41),тип поставки - Retail.

Отзывы о товаре Видеокарта INNO3D RTX3050 TWIN X2 8GB GDDR6 (N30502-08D6-1711VA41)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Inno3D
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1552
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 INNO3D Twin X2 OC V2 8Gb (N30502-08D6X-1711VA41),тип поставки - Retail.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта INNO3D RTX3050 TWIN X2 8GB GDDR6 (N30502-08D6-1711VA41) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 31730 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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