Видеокарта AFOX Radeon R7 350 2048Mb ATX Single fan (AFR7350-2048D5H4-V3)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта AFOX Radeon R7 350 2048Mb ATX Single fan (AFR7350-2048D5H4-V3)
AFOX Radeon R7 350 2GB GDDR5 (AFR7350-2048D5H4-V3) - дискретная видеокарта начального уровня на чипе AMD Radeon R7 350 с 2 ГБ GDDR5 и 128-битной шиной, рассчитанная на офис, мультимедиа и лёгкий гейминг в Full HD. Модель использует интерфейс PCI Express 3.0 x16 и оснащена одновентиляторным охлаждением формата ATX.
Для кого и под какие задачи
Radeon R7 350 подойдёт для домашних и офисных ПК, учебных компьютеров и мультимедийных центров, где важно плавное воспроизведение видео, стабильная работа интерфейса и запуск нетребовательных игр. Карта также удобна для апгрейда старых систем с DVI/VGA-мониторами, когда требуется добавить поддержку GDDR5 и актуальных драйверов без замены блока питания.
Производительность и память
Графический процессор Radeon R7 350 (Oland XT) с 384 потоковыми процессорами и базовой частотой около 800 МГц обеспечивает комфортную работу в повседневных приложениях и онлайн-играх на умеренных настройках. Видеопамять 2 ГБ GDDR5 с эффективной частотой порядка 3,2-3,4 ГГц и 128-битной шиной обеспечивает пропускную способность до 54-72 ГБ/с, что достаточно для Full HD-интерфейса и типичных мультимедийных нагрузок.
Охлаждение и конструкция
AFR7350-2048D5H4-V3 выполнена в полноразмерном ATX-формате с одним вентилятором, занимающим два слота по высоте, что упрощает установку в стандартные корпуса. Теплопакет порядка 65 Вт позволяет поддерживать стабильные температуры при повседневной нагрузке, не предъявляя повышенных требований к системе вентиляции.
Подключения и интеграция
Набор видеовыходов включает DVI-D, HDMI и VGA (D-Sub), что удобно при работе одновременно с современными цифровыми и более старыми аналоговыми мониторами и проекторами. Карте достаточно слота PCIe 3.0 x16 и блока питания от 350 Вт без дополнительного коннектора питания, что делает её совместимой с большинством готовых систем.
Важные нюансы перед покупкой
Radeon R7 350 уверенно справляется с офисными задачами, онлайн-играми и мультимедиа в разрешении до 2560?1600, поэтому её удобно рассматривать как надёжную основу для универсального домашнего или рабочего ПК. При выборе конфигурации стоит ориентироваться на Full HD и умеренные графические пресеты - в таком режиме карта обеспечивает предсказуемую плавность интерфейса и комфортный запас по ресурсам.
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Теги товара: AMD Radeon
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AFOX Radeon R7 350 2GB GDDR5 (AFR7350-2048D5H4-V3) - дискретная видеокарта начального уровня на чипе AMD Radeon R7 350 с 2 ГБ GDDR5 и 128-битной шиной, рассчитанная на офис, мультимедиа и лёгкий гейминг в Full HD. Модель использует интерфейс PCI Express 3.0 x16 и оснащена одновентиляторным охлаждением формата ATX.
Для кого и под какие задачи
Radeon R7 350 подойдёт для домашних и офисных ПК, учебных компьютеров и мультимедийных центров, где важно плавное воспроизведение видео, стабильная работа интерфейса и запуск нетребовательных игр. Карта также удобна для апгрейда старых систем с DVI/VGA-мониторами, когда требуется добавить поддержку GDDR5 и актуальных драйверов без замены блока питания.
Производительность и память
Графический процессор Radeon R7 350 (Oland XT) с 384 потоковыми процессорами и базовой частотой около 800 МГц обеспечивает комфортную работу в повседневных приложениях и онлайн-играх на умеренных настройках. Видеопамять 2 ГБ GDDR5 с эффективной частотой порядка 3,2-3,4 ГГц и 128-битной шиной обеспечивает пропускную способность до 54-72 ГБ/с, что достаточно для Full HD-интерфейса и типичных мультимедийных нагрузок.
Охлаждение и конструкция
AFR7350-2048D5H4-V3 выполнена в полноразмерном ATX-формате с одним вентилятором, занимающим два слота по высоте, что упрощает установку в стандартные корпуса. Теплопакет порядка 65 Вт позволяет поддерживать стабильные температуры при повседневной нагрузке, не предъявляя повышенных требований к системе вентиляции.
Подключения и интеграция
Набор видеовыходов включает DVI-D, HDMI и VGA (D-Sub), что удобно при работе одновременно с современными цифровыми и более старыми аналоговыми мониторами и проекторами. Карте достаточно слота PCIe 3.0 x16 и блока питания от 350 Вт без дополнительного коннектора питания, что делает её совместимой с большинством готовых систем.
Важные нюансы перед покупкой
Radeon R7 350 уверенно справляется с офисными задачами, онлайн-играми и мультимедиа в разрешении до 2560?1600, поэтому её удобно рассматривать как надёжную основу для универсального домашнего или рабочего ПК. При выборе конфигурации стоит ориентироваться на Full HD и умеренные графические пресеты - в таком режиме карта обеспечивает предсказуемую плавность интерфейса и комфортный запас по ресурсам.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: AMD Radeon
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