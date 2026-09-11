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Видеокарта Nvidia T400 4GB (900-5G172-2240-000) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Nvidia T400 4GB (900-5G172-2240-000)

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Видеокарта Nvidia T400 4GB (900-5G172-2240-000) - фото 1
Видеокарта Nvidia T400 4GB (900-5G172-2240-000) - фото 2
Видеокарта Nvidia T400 4GB (900-5G172-2240-000) - фото 3
Видеокарта Nvidia T400 4GB (900-5G172-2240-000) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Quadro T400
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1070
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Nvidia T400 4GB (900-5G172-2240-000) - фото 1
  • Видеокарта Nvidia T400 4GB (900-5G172-2240-000) - фото 2
  • Видеокарта Nvidia T400 4GB (900-5G172-2240-000) - фото 3
  • Видеокарта Nvidia T400 4GB (900-5G172-2240-000) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569939
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Характеристики

Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Quadro T400
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1070
Частота видеопамяти
10000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
156
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х1
Вес, г.
140

Описание товара Видеокарта Nvidia T400 4GB (900-5G172-2240-000)

NVIDIA Quadro T400-4G — это профессиональная видеокарта, предназначенная для работы с графическими приложениями. Она обеспечивает высокую производительность и стабильность работы, что делает её идеальным выбором для дизайнеров, инженеров и других специалистов, работающих с графикой.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Nvidia T400 4GB (900-5G172-2240-000)




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Характеристики
Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Quadro T400
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1070
Частота видеопамяти
10000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
156
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
NVIDIA Quadro T400-4G — это профессиональная видеокарта, предназначенная для работы с графическими приложениями. Она обеспечивает высокую производительность и стабильность работы, что делает её идеальным выбором для дизайнеров, инженеров и других специалистов, работающих с графикой.


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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