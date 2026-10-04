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Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 8GB GDDR6 (GV-N3050WF2OCV2-8GD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 8GB GDDR6 (GV-N3050WF2OCV2-8GD)

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Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 8GB GDDR6 (GV-N3050WF2OCV2-8GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 8GB GDDR6 (GV-N3050WF2OCV2-8GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 8GB GDDR6 (GV-N3050WF2OCV2-8GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 8GB GDDR6 (GV-N3050WF2OCV2-8GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 8GB GDDR6 (GV-N3050WF2OCV2-8GD) - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 8GB GDDR6 (GV-N3050WF2OCV2-8GD) - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 8GB GDDR6 (GV-N3050WF2OCV2-8GD) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1792
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 8GB GDDR6 (GV-N3050WF2OCV2-8GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 8GB GDDR6 (GV-N3050WF2OCV2-8GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 8GB GDDR6 (GV-N3050WF2OCV2-8GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 8GB GDDR6 (GV-N3050WF2OCV2-8GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 8GB GDDR6 (GV-N3050WF2OCV2-8GD) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 8GB GDDR6 (GV-N3050WF2OCV2-8GD) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 8GB GDDR6 (GV-N3050WF2OCV2-8GD) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641791
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1792
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
198
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х5
Вес, г.
950

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 8GB GDDR6 (GV-N3050WF2OCV2-8GD)

Видеокарта Gigabyte на базе графического процессора NVIDIA GeForce RTX 3050 — это идеальное сочетание производительности и современного подхода к работе и развлечениям. 8 Гб быстрой памяти GDDR6 с частотой 14000 МГц позволяют запускать ресурсоёмкие приложения плавно и без задержек. Высокая частота графического процессора — 1792 МГц — обеспечивает отличную скорость отклика даже в динамичных играх и графических задачах. Благодаря поддержке подключения до четырёх мониторов вы сможете создать мультидисплейную рабочую зону для максимального удобства. Ультра-четкое изображение с максимальным разрешением 7680x4320 поражает детализацией — всё выглядит живо и реалистично. Активное охлаждение видеоадаптера обеспечивает стабильную работу даже при интенсивных нагрузках. Компактный корпус (вес всего 0,6 кг) делает видеокарту Gigabyte удобной для установки в большинство корпусов. Поддержка интерфейса PCI-E 4.0 обеспечивает быструю передачу данных, а HDMI и DisplayPort — лёгкое подключение любых современных мониторов.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 8GB GDDR6 (GV-N3050WF2OCV2-8GD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1792
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
198
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Gigabyte на базе графического процессора NVIDIA GeForce RTX 3050 — это идеальное сочетание производительности и современного подхода к работе и развлечениям. 8 Гб быстрой памяти GDDR6 с частотой 14000 МГц позволяют запускать ресурсоёмкие приложения плавно и без задержек. Высокая частота графического процессора — 1792 МГц — обеспечивает отличную скорость отклика даже в динамичных играх и графических задачах. Благодаря поддержке подключения до четырёх мониторов вы сможете создать мультидисплейную рабочую зону для максимального удобства. Ультра-четкое изображение с максимальным разрешением 7680x4320 поражает детализацией — всё выглядит живо и реалистично. Активное охлаждение видеоадаптера обеспечивает стабильную работу даже при интенсивных нагрузках. Компактный корпус (вес всего 0,6 кг) делает видеокарту Gigabyte удобной для установки в большинство корпусов. Поддержка интерфейса PCI-E 4.0 обеспечивает быструю передачу данных, а HDMI и DisplayPort — лёгкое подключение любых современных мониторов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 8GB GDDR6 (GV-N3050WF2OCV2-8GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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