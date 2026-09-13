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Видеокарта ASUS RTX3050 BRK OC 6GB GDDR6 96bit DVI-D DP HDMI 2FAN LP RTL RTX3050-O6G-LP-BRK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта ASUS RTX3050 BRK OC 6GB GDDR6 96bit DVI-D DP HDMI 2FAN LP RTL RTX3050-O6G-LP-BRK

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Видеокарта ASUS RTX3050 BRK OC 6GB GDDR6 96bit DVI-D DP HDMI 2FAN LP RTL RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 1
Видеокарта ASUS RTX3050 BRK OC 6GB GDDR6 96bit DVI-D DP HDMI 2FAN LP RTL RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 2
Видеокарта ASUS RTX3050 BRK OC 6GB GDDR6 96bit DVI-D DP HDMI 2FAN LP RTL RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 3
Видеокарта ASUS RTX3050 BRK OC 6GB GDDR6 96bit DVI-D DP HDMI 2FAN LP RTL RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 4
Видеокарта ASUS RTX3050 BRK OC 6GB GDDR6 96bit DVI-D DP HDMI 2FAN LP RTL RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 5
Видеокарта ASUS RTX3050 BRK OC 6GB GDDR6 96bit DVI-D DP HDMI 2FAN LP RTL RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 6
Видеокарта ASUS RTX3050 BRK OC 6GB GDDR6 96bit DVI-D DP HDMI 2FAN LP RTL RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 7
Видеокарта ASUS RTX3050 BRK OC 6GB GDDR6 96bit DVI-D DP HDMI 2FAN LP RTL RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 8
Видеокарта ASUS RTX3050 BRK OC 6GB GDDR6 96bit DVI-D DP HDMI 2FAN LP RTL RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 9
Видеокарта ASUS RTX3050 BRK OC 6GB GDDR6 96bit DVI-D DP HDMI 2FAN LP RTL RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1537
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта ASUS RTX3050 BRK OC 6GB GDDR6 96bit DVI-D DP HDMI 2FAN LP RTL RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 1
  • Видеокарта ASUS RTX3050 BRK OC 6GB GDDR6 96bit DVI-D DP HDMI 2FAN LP RTL RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 2
  • Видеокарта ASUS RTX3050 BRK OC 6GB GDDR6 96bit DVI-D DP HDMI 2FAN LP RTL RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 3
  • Видеокарта ASUS RTX3050 BRK OC 6GB GDDR6 96bit DVI-D DP HDMI 2FAN LP RTL RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 4
  • Видеокарта ASUS RTX3050 BRK OC 6GB GDDR6 96bit DVI-D DP HDMI 2FAN LP RTL RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 5
  • Видеокарта ASUS RTX3050 BRK OC 6GB GDDR6 96bit DVI-D DP HDMI 2FAN LP RTL RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 6
  • Видеокарта ASUS RTX3050 BRK OC 6GB GDDR6 96bit DVI-D DP HDMI 2FAN LP RTL RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 7
  • Видеокарта ASUS RTX3050 BRK OC 6GB GDDR6 96bit DVI-D DP HDMI 2FAN LP RTL RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 8
  • Видеокарта ASUS RTX3050 BRK OC 6GB GDDR6 96bit DVI-D DP HDMI 2FAN LP RTL RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 9
  • Видеокарта ASUS RTX3050 BRK OC 6GB GDDR6 96bit DVI-D DP HDMI 2FAN LP RTL RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706490
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1537
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
201
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х5
Вес, г.
650

Описание товара Видеокарта ASUS RTX3050 BRK OC 6GB GDDR6 96bit DVI-D DP HDMI 2FAN LP RTL RTX3050-O6G-LP-BRK

ASUS GeForce RTX 3050 LP BRK OC Edition 6GB - низкопрофильная видеокарта на архитектуре NVIDIA Ampere для компактных игровых и рабочих ПК, где нужно современное железо в небольшом корпусе. Двухслотовый низкий профиль и отсутствие дополнительного питания позволяют ставить её в офисные и мультимедийные системы формата SFF и mATX.

Для кого и под какие задачи

Эта RTX 3050 подойдёт пользователям, которые собирают небольшой домашний ПК для Full HD-игр на умеренных настройках и хотят получить поддержку трассировки лучей и DLSS без громоздкой карты и лишних кабелей. Она также уместна в компактных рабочих станциях, где помимо игр нужны ускорение в приложениях с CUDA-поддержкой, несколько мониторов и стабильная работа без серьёзного шума.

Аппаратные возможности и память

По спецификациям у модели 2304 CUDA-ядра, а частота в режиме OC достигает 1537 МГц, что соответствует уровню других RTX 3050 6 ГБ. Видеопамять 6 ГБ GDDR6 с 96-битной шиной и эффективной скоростью 14 Гбит/с рассчитана на Full HD-разрешение: этого достаточно для большинства современных игр, но в особо тяжёлых проектах придётся аккуратно работать с качеством текстур и сглаживания.

Подключения и компактный форм-фактор

Набор портов включает HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a и DVI-D, поэтому карту удобно использовать и с современными игровыми мониторами, и со старыми офисными панелями или проектором. Длина около 18 см и низкопрофильная высота облегчают установку в SFF-корпуса и готовые офисные системы, а двувентиляторный охладитель с пылезащитой IP5X рассчитан на долгую работу в не идеальных по чистоте условиях.

Важные нюансы перед покупкой

Несмотря на поддержку трассировки лучей, RTX 3050 остаётся картой начального уровня: для тяжёлых ААА-игр с максимальными настройками и активным RT её мощности может не хватить, придётся снижать пресеты и использовать DLSS. Также нужно учитывать, что 6 ГБ и 96-битная шина ограничивают запас на будущее: если в планах переход на QHD или активное использование тяжёлых модов, имеет смысл заранее оценить требования любимых проектов и при необходимости смотреть на более старшие RTX-модели.

Отзывы о товаре Видеокарта ASUS RTX3050 BRK OC 6GB GDDR6 96bit DVI-D DP HDMI 2FAN LP RTL RTX3050-O6G-LP-BRK




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1537
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
201
Страна производитель
Китай
Описание

ASUS GeForce RTX 3050 LP BRK OC Edition 6GB - низкопрофильная видеокарта на архитектуре NVIDIA Ampere для компактных игровых и рабочих ПК, где нужно современное железо в небольшом корпусе. Двухслотовый низкий профиль и отсутствие дополнительного питания позволяют ставить её в офисные и мультимедийные системы формата SFF и mATX.

Для кого и под какие задачи

Эта RTX 3050 подойдёт пользователям, которые собирают небольшой домашний ПК для Full HD-игр на умеренных настройках и хотят получить поддержку трассировки лучей и DLSS без громоздкой карты и лишних кабелей. Она также уместна в компактных рабочих станциях, где помимо игр нужны ускорение в приложениях с CUDA-поддержкой, несколько мониторов и стабильная работа без серьёзного шума.

Аппаратные возможности и память

По спецификациям у модели 2304 CUDA-ядра, а частота в режиме OC достигает 1537 МГц, что соответствует уровню других RTX 3050 6 ГБ. Видеопамять 6 ГБ GDDR6 с 96-битной шиной и эффективной скоростью 14 Гбит/с рассчитана на Full HD-разрешение: этого достаточно для большинства современных игр, но в особо тяжёлых проектах придётся аккуратно работать с качеством текстур и сглаживания.

Подключения и компактный форм-фактор

Набор портов включает HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a и DVI-D, поэтому карту удобно использовать и с современными игровыми мониторами, и со старыми офисными панелями или проектором. Длина около 18 см и низкопрофильная высота облегчают установку в SFF-корпуса и готовые офисные системы, а двувентиляторный охладитель с пылезащитой IP5X рассчитан на долгую работу в не идеальных по чистоте условиях.

Важные нюансы перед покупкой

Несмотря на поддержку трассировки лучей, RTX 3050 остаётся картой начального уровня: для тяжёлых ААА-игр с максимальными настройками и активным RT её мощности может не хватить, придётся снижать пресеты и использовать DLSS. Также нужно учитывать, что 6 ГБ и 96-битная шина ограничивают запас на будущее: если в планах переход на QHD или активное использование тяжёлых модов, имеет смысл заранее оценить требования любимых проектов и при необходимости смотреть на более старшие RTX-модели.

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Отзывы


Видеокарта ASUS RTX3050 BRK OC 6GB GDDR6 96bit DVI-D DP HDMI 2FAN LP RTL RTX3050-O6G-LP-BRK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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