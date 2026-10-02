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ИБП Powerman Back Pro 1050Plus Shuko Line-interactive 600W (6152121) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powerman Back Pro 1050Plus Shuko Line-interactive 600W (6152121)

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ИБП Powerman Back Pro 1050Plus Shuko Line-interactive 600W (6152121) - фото 1
ИБП Powerman Back Pro 1050Plus Shuko Line-interactive 600W (6152121) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1050
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП Powerman Back Pro 1050Plus Shuko Line-interactive 600W (6152121) - фото 1
  • ИБП Powerman Back Pro 1050Plus Shuko Line-interactive 600W (6152121) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644768
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1050
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х24х19
Вес, кг.
17.3

Описание товара ИБП Powerman Back Pro 1050Plus Shuko Line-interactive 600W (6152121)

Источники бесперебойного питания POWERMAN представляют собой надежные и эффективные решения для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эти устройства имеют линейно-интерактивный тип работы, что обеспечивает более стабильную и надежную подачу электричества. Среди основных характеристик модели следует выделить активную мощность 600 Вт и полную мощность 1050 В·А, что делает её подходящей для использования в условиях офиса или дома, где требуется защита компьютеров и периферии. Устройство оснащено одной фазой и выполнено в форм-факторе Tower, что позволяет легко интегрироваться в существующую инфраструктуру. ИБП POWERMAN использует модифицированную синусоиду, что позволяет добиться оптимального сочетания цены и функциональности. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что важно для надежной защиты оборудования от скачков напряжения. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 3 минуты, что достаточно для корректного завершения работы и сохранения данных. Параметры входного напряжения располагаются в диапазоне от 165 В до 275 В, что обеспечивает устойчивость в условиях нестабильного электроснабжения. Используемые в устройстве свинцово-кислотные батареи гарантируют долгий срок службы и надежную работу. Тип розеток — EURO (CEE 7), что подходит для большинства бытовых и офисных применений. Вес устройства составляет 10,3 кг, что позволяет легко перемещать его в случае необходимости. Бренд Powerman зарекомендовал себя как надежный производитель, предоставляющий качественные решения для бесперебойного питания.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Back Pro 1050Plus Shuko Line-interactive 600W (6152121)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1050
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания POWERMAN представляют собой надежные и эффективные решения для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эти устройства имеют линейно-интерактивный тип работы, что обеспечивает более стабильную и надежную подачу электричества. Среди основных характеристик модели следует выделить активную мощность 600 Вт и полную мощность 1050 В·А, что делает её подходящей для использования в условиях офиса или дома, где требуется защита компьютеров и периферии. Устройство оснащено одной фазой и выполнено в форм-факторе Tower, что позволяет легко интегрироваться в существующую инфраструктуру. ИБП POWERMAN использует модифицированную синусоиду, что позволяет добиться оптимального сочетания цены и функциональности. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что важно для надежной защиты оборудования от скачков напряжения. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 3 минуты, что достаточно для корректного завершения работы и сохранения данных. Параметры входного напряжения располагаются в диапазоне от 165 В до 275 В, что обеспечивает устойчивость в условиях нестабильного электроснабжения. Используемые в устройстве свинцово-кислотные батареи гарантируют долгий срок службы и надежную работу. Тип розеток — EURO (CEE 7), что подходит для большинства бытовых и офисных применений. Вес устройства составляет 10,3 кг, что позволяет легко перемещать его в случае необходимости. Бренд Powerman зарекомендовал себя как надежный производитель, предоставляющий качественные решения для бесперебойного питания.
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