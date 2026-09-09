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ИБП Sven RT-500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Sven RT-500

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ИБП Sven RT-500 - фото 3
ИБП Sven RT-500 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП Sven RT-500 - фото 1
  • ИБП Sven RT-500 - фото 2
  • ИБП Sven RT-500 - фото 3
  • ИБП Sven RT-500 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
6 830 руб.  11 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299139
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
133
Макс. входное напряжение, В
288
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х20
Вес, кг.
7

Описание товара ИБП Sven RT-500

Источники бесперебойного питания Sven представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от непредвиденных отключений электроэнергии и перебоев в сети. Данная модель ИБП обладает рядом характеристик, обеспечивающих ее эффективность и безопасность в использовании. Этот линейно-интерактивный ИБП отличается форм-фактором Tower, что делает его подходящим для установки на столе или рядом с компьютером. С полным весом всего 5,66 кг, он компактен и удобен в обращении. Устройство обладает активной мощностью 300 Вт и полной мощностью 500 ВА, что позволяет ему эффективно поддерживать работу подключенных устройств. ИБП Sven оснащен двумя розетками для подключений и рассчитан на работу в однофазных сетях. Он гарантирует чистую синусоидальную форму напряжения, что особенно важно для корректной работы чувствительных и дорогостоящих электронных устройств. Время переключения на батарею составляет всего 8 мс, что обеспечивает мгновенную поддержку работы при отключении электропитания. Однако при полной нагрузке время автономной работы составляет около 2 минут, что дает возможность сохранить текущие данные и безопасно завершить работу. Минимальное входное напряжение для работы устройства составляет 133 В, однако важно отметить, что данная модель не предоставляет защиту локальной сети или телефонной линии. Источник бесперебойного питания Sven — это идеальный выбор для защиты офисной и домашней техники от перебоев в электросети, поддерживающий надежную и стабильную работу благодаря своим функциональным характеристикам.

Отзывы о товаре ИБП Sven RT-500




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
8
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
133
Макс. входное напряжение, В
288
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Sven представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от непредвиденных отключений электроэнергии и перебоев в сети. Данная модель ИБП обладает рядом характеристик, обеспечивающих ее эффективность и безопасность в использовании. Этот линейно-интерактивный ИБП отличается форм-фактором Tower, что делает его подходящим для установки на столе или рядом с компьютером. С полным весом всего 5,66 кг, он компактен и удобен в обращении. Устройство обладает активной мощностью 300 Вт и полной мощностью 500 ВА, что позволяет ему эффективно поддерживать работу подключенных устройств. ИБП Sven оснащен двумя розетками для подключений и рассчитан на работу в однофазных сетях. Он гарантирует чистую синусоидальную форму напряжения, что особенно важно для корректной работы чувствительных и дорогостоящих электронных устройств. Время переключения на батарею составляет всего 8 мс, что обеспечивает мгновенную поддержку работы при отключении электропитания. Однако при полной нагрузке время автономной работы составляет около 2 минут, что дает возможность сохранить текущие данные и безопасно завершить работу. Минимальное входное напряжение для работы устройства составляет 133 В, однако важно отметить, что данная модель не предоставляет защиту локальной сети или телефонной линии. Источник бесперебойного питания Sven — это идеальный выбор для защиты офисной и домашней техники от перебоев в электросети, поддерживающий надежную и стабильную работу благодаря своим функциональным характеристикам.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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