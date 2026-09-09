ИБП Sven RT-500
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Характеристики
Описание товара ИБП Sven RT-500
Источники бесперебойного питания Sven представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от непредвиденных отключений электроэнергии и перебоев в сети. Данная модель ИБП обладает рядом характеристик, обеспечивающих ее эффективность и безопасность в использовании. Этот линейно-интерактивный ИБП отличается форм-фактором Tower, что делает его подходящим для установки на столе или рядом с компьютером. С полным весом всего 5,66 кг, он компактен и удобен в обращении. Устройство обладает активной мощностью 300 Вт и полной мощностью 500 ВА, что позволяет ему эффективно поддерживать работу подключенных устройств. ИБП Sven оснащен двумя розетками для подключений и рассчитан на работу в однофазных сетях. Он гарантирует чистую синусоидальную форму напряжения, что особенно важно для корректной работы чувствительных и дорогостоящих электронных устройств. Время переключения на батарею составляет всего 8 мс, что обеспечивает мгновенную поддержку работы при отключении электропитания. Однако при полной нагрузке время автономной работы составляет около 2 минут, что дает возможность сохранить текущие данные и безопасно завершить работу. Минимальное входное напряжение для работы устройства составляет 133 В, однако важно отметить, что данная модель не предоставляет защиту локальной сети или телефонной линии. Источник бесперебойного питания Sven — это идеальный выбор для защиты офисной и домашней техники от перебоев в электросети, поддерживающий надежную и стабильную работу благодаря своим функциональным характеристикам.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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