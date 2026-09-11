ИБП Ippon 1050S Euro (1373878) черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon 1050S Euro (1373878) черный
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП с активной мощностью 600 Вт и полной мощностью 1050 В·А обеспечивает бесперебойное питание ваших устройств в критических ситуациях. Компактный форм-фактор типа Tower делает его удобным для размещения в любых условиях, а его вес составляет всего 5,35 кг, что облегчает транспортировку и установку. Линейно-интерактивная топология и модифицированная синусоида обеспечивают стабильную работу оборудования и защиту от перепадов напряжения. ИБП оснащен двумя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить критически важные устройства и обеспечить им дополнительное время работы при отключении электроэнергии. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что дает возможность безопасно завершить работу и сохранить важные данные. Быстрое переключение на батарею за 4 мс минимизирует риск потери данных, а адаптация к перепадам напряжения в диапазоне 162-275 В обеспечивает защиту в нестабильных электрических сетях. Бренд Ippon гарантирует высокое качество и надежность продуктов, что делает данный ИБП отличным выбором для дома и офиса.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 600 Вт
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Теги товара: линейно-интерактивные, 600 Вт
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