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ИБП Ippon 1050S Euro (1373878) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Ippon 1050S Euro (1373878) черный

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ИБП Ippon 1050S Euro (1373878) черный - фото 1
ИБП Ippon 1050S Euro (1373878) черный - фото 2
ИБП Ippon 1050S Euro (1373878) черный - фото 3
ИБП Ippon 1050S Euro (1373878) черный - фото 4
ИБП Ippon 1050S Euro (1373878) черный - фото 5
ИБП Ippon 1050S Euro (1373878) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1050
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП Ippon 1050S Euro (1373878) черный - фото 1
  • ИБП Ippon 1050S Euro (1373878) черный - фото 2
  • ИБП Ippon 1050S Euro (1373878) черный - фото 3
  • ИБП Ippon 1050S Euro (1373878) черный - фото 4
  • ИБП Ippon 1050S Euro (1373878) черный - фото 5
  • ИБП Ippon 1050S Euro (1373878) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 501 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491869
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
не рекомендуется автономная работа при 70-100% нагрузке, КПД в режиме AVR >88%, батарея 12В/9Ачx1 шт
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1050
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х14
Вес, кг.
5.5

Описание товара ИБП Ippon 1050S Euro (1373878) черный

Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП с активной мощностью 600 Вт и полной мощностью 1050 В·А обеспечивает бесперебойное питание ваших устройств в критических ситуациях. Компактный форм-фактор типа Tower делает его удобным для размещения в любых условиях, а его вес составляет всего 5,35 кг, что облегчает транспортировку и установку. Линейно-интерактивная топология и модифицированная синусоида обеспечивают стабильную работу оборудования и защиту от перепадов напряжения. ИБП оснащен двумя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить критически важные устройства и обеспечить им дополнительное время работы при отключении электроэнергии. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что дает возможность безопасно завершить работу и сохранить важные данные. Быстрое переключение на батарею за 4 мс минимизирует риск потери данных, а адаптация к перепадам напряжения в диапазоне 162-275 В обеспечивает защиту в нестабильных электрических сетях. Бренд Ippon гарантирует высокое качество и надежность продуктов, что делает данный ИБП отличным выбором для дома и офиса.

Отзывы о товаре ИБП Ippon 1050S Euro (1373878) черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
не рекомендуется автономная работа при 70-100% нагрузке, КПД в режиме AVR >88%, батарея 12В/9Ачx1 шт
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1050
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП с активной мощностью 600 Вт и полной мощностью 1050 В·А обеспечивает бесперебойное питание ваших устройств в критических ситуациях. Компактный форм-фактор типа Tower делает его удобным для размещения в любых условиях, а его вес составляет всего 5,35 кг, что облегчает транспортировку и установку. Линейно-интерактивная топология и модифицированная синусоида обеспечивают стабильную работу оборудования и защиту от перепадов напряжения. ИБП оснащен двумя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить критически важные устройства и обеспечить им дополнительное время работы при отключении электроэнергии. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что дает возможность безопасно завершить работу и сохранить важные данные. Быстрое переключение на батарею за 4 мс минимизирует риск потери данных, а адаптация к перепадам напряжения в диапазоне 162-275 В обеспечивает защиту в нестабильных электрических сетях. Бренд Ippon гарантирует высокое качество и надежность продуктов, что делает данный ИБП отличным выбором для дома и офиса.
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Отзывы


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