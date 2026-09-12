Источник бесперебойного питания ITK Electra ELT5-600VA-1-001 360Вт 600ВА черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Общее количество розеток
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702545
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
5
Количество розеток с питанием от батареи
5
Размеры в упаковке, см
29х19х11
Вес, кг.
5.58
Описание товара Источник бесперебойного питания ITK Electra ELT5-600VA-1-001 360Вт 600ВА черный
ITK ELECTRA LT5 - Линейно-интерактивный ИБП для обеспечения непрерывного питания электронного оборудования в офисах и бытовом применении. Он обеспечивает защиту от скачков напряжения, перебоев в электросети и потерь электропитания, а также обеспечивает комфорт и уверенность при работе с персональным компьютером, офисной техникой и сопутствующей периферией. ИБП прост в эксплуатации и оснащен 5 розетками SCHUKO и LCD дисплеем с USB разъемом. В ИБП встроена 1 свинцово-кислотная батарея на 9Ач.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
5
Количество розеток с питанием от батареи
5
ITK ELECTRA LT5 - Линейно-интерактивный ИБП для обеспечения непрерывного питания электронного оборудования в офисах и бытовом применении. Он обеспечивает защиту от скачков напряжения, перебоев в электросети и потерь электропитания, а также обеспечивает комфорт и уверенность при работе с персональным компьютером, офисной техникой и сопутствующей периферией. ИБП прост в эксплуатации и оснащен 5 розетками SCHUKO и LCD дисплеем с USB разъемом. В ИБП встроена 1 свинцово-кислотная батарея на 9Ач.
Источник бесперебойного питания ITK Electra ELT5-600VA-1-001 360Вт 600ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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