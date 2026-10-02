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Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR II mATX LGA1700 4DDR5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR II mATX LGA1700 4DDR5

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Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 1
Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 2
Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 3
Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 4
Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 5
Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 6
Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 7
Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Разъемы SATA, шт
4
  • Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 1
  • Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 2
  • Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 3
  • Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 4
  • Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 5
  • Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 6
  • Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 7
  • Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643794
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7800 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Размеры в упаковке, см
56х37х30
Вес, кг.
1.6

Описание товара Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR II mATX LGA1700 4DDR5

Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR II ориентирована на сборку игрового компьютера в компактном корпусе. Устройство соответствует форм-фактору Micro-ATX и имеет форму квадрата со сторонами 244 мм. Плата управляется производительным чипсетом Intel B760 с поддержкой процессоров Intel LGA 1700 с ядрами Alder Lake, Raptor Lake и Raptor Lake Refresh. Производительность CPU увеличивает фирменная технология MSI Core Boost. Максимально допустимый объем оперативной памяти DDR5 составляет 192 ГБ. Предельная частота ОЗУ в разгоне равна 7800 МГц. Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR II оснащена 2 слотами расширения – PCI-E x16 и PCI-E x4. Поддержка версии PCI Express 5.0 гарантирует реализацию потенциала мощной игровой видеокарты. 3 разъема M.2 рассчитаны на монтаж скоростных твердотельных накопителей NVMe. Один из слотов M.2 универсален: он также подходит для установки SATA SSD. Одно из преимуществ платы – встроенный звуковой адаптер студийного уровня Realtek HD Audio 7.1. Модель оснащена оптическим аудиовыходом TOSLINK. Скорость интегрированного сетевого адаптера равна 2.5 Гбит/с.



Теги товара: micro-atx, ddr5

Отзывы о товаре Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR II mATX LGA1700 4DDR5




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7800 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Описание
Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR II ориентирована на сборку игрового компьютера в компактном корпусе. Устройство соответствует форм-фактору Micro-ATX и имеет форму квадрата со сторонами 244 мм. Плата управляется производительным чипсетом Intel B760 с поддержкой процессоров Intel LGA 1700 с ядрами Alder Lake, Raptor Lake и Raptor Lake Refresh. Производительность CPU увеличивает фирменная технология MSI Core Boost. Максимально допустимый объем оперативной памяти DDR5 составляет 192 ГБ. Предельная частота ОЗУ в разгоне равна 7800 МГц. Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR II оснащена 2 слотами расширения – PCI-E x16 и PCI-E x4. Поддержка версии PCI Express 5.0 гарантирует реализацию потенциала мощной игровой видеокарты. 3 разъема M.2 рассчитаны на монтаж скоростных твердотельных накопителей NVMe. Один из слотов M.2 универсален: он также подходит для установки SATA SSD. Одно из преимуществ платы – встроенный звуковой адаптер студийного уровня Realtek HD Audio 7.1. Модель оснащена оптическим аудиовыходом TOSLINK. Скорость интегрированного сетевого адаптера равна 2.5 Гбит/с.


Теги товара: micro-atx, ddr5
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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