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Клавиатура Asus X801 STRIX SCOPE NX TKL D/NXRD/RU (90MP00N6-BKRA00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Asus X801 STRIX SCOPE NX TKL D/NXRD/RU (90MP00N6-BKRA00)

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Клавиатура Asus X801 STRIX SCOPE NX TKL D/NXRD/RU (90MP00N6-BKRA00) - фото 1
Клавиатура Asus X801 STRIX SCOPE NX TKL D/NXRD/RU (90MP00N6-BKRA00) - фото 2
Клавиатура Asus X801 STRIX SCOPE NX TKL D/NXRD/RU (90MP00N6-BKRA00) - фото 3
Клавиатура Asus X801 STRIX SCOPE NX TKL D/NXRD/RU (90MP00N6-BKRA00) - фото 4
Клавиатура Asus X801 STRIX SCOPE NX TKL D/NXRD/RU (90MP00N6-BKRA00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ноутбука
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
84
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
ASUS ROG NX RED
Формат клавиатуры
TKL (80%)
  • Клавиатура Asus X801 STRIX SCOPE NX TKL D/NXRD/RU (90MP00N6-BKRA00) - фото 1
  • Клавиатура Asus X801 STRIX SCOPE NX TKL D/NXRD/RU (90MP00N6-BKRA00) - фото 2
  • Клавиатура Asus X801 STRIX SCOPE NX TKL D/NXRD/RU (90MP00N6-BKRA00) - фото 3
  • Клавиатура Asus X801 STRIX SCOPE NX TKL D/NXRD/RU (90MP00N6-BKRA00) - фото 4
  • Клавиатура Asus X801 STRIX SCOPE NX TKL D/NXRD/RU (90MP00N6-BKRA00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641933
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, кабель USB, документация, упаковка
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
84
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
ASUS ROG NX RED
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Hot Swap
Нет
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х8
Вес, кг.
1.56

Описание товара Клавиатура Asus X801 STRIX SCOPE NX TKL D/NXRD/RU (90MP00N6-BKRA00)

Клавиатура проводная Asus ROG Strix Scope NX TKL с механическими переключателями ASUS ROG NX RED выполнена в надежном корпусе из пластика металла. Клавиши быстро срабатывают и оптимизируют тактильный отклик. Срабатывание переключателя происходит на глубине 1.8 мм. Случайные нажатия предотвращает движение клавиш с прикладыванием силы в 40 гс. Для четкого отклика потребуется нажатие с силой 55 гс. Asus ROG Strix Scope NX TKL оснащена 84 клавишами и синхронизируемой RGB-подсветкой Aura. Она настраивается отдельно для каждой клавиши, имеет дополнительную иллюминацию и подсвечивает статусные индикаторы и логотип. Верхний ряд клавиш имеет двойную направленность: это функциональные и мультимедийные клавиши. Для переключения между этими режимами применяется специальная комбинация. Удобной окажется кнопка «стелс», которая мгновенно отключает звук и сворачивает все приложения. Подключается клавиатура через USB-кабель. Для удобства транспортировки он снимается.

Отзывы о товаре Клавиатура Asus X801 STRIX SCOPE NX TKL D/NXRD/RU (90MP00N6-BKRA00)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, кабель USB, документация, упаковка
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
84
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Развернуть
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
ASUS ROG NX RED
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Hot Swap
Нет
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура проводная Asus ROG Strix Scope NX TKL с механическими переключателями ASUS ROG NX RED выполнена в надежном корпусе из пластика металла. Клавиши быстро срабатывают и оптимизируют тактильный отклик. Срабатывание переключателя происходит на глубине 1.8 мм. Случайные нажатия предотвращает движение клавиш с прикладыванием силы в 40 гс. Для четкого отклика потребуется нажатие с силой 55 гс. Asus ROG Strix Scope NX TKL оснащена 84 клавишами и синхронизируемой RGB-подсветкой Aura. Она настраивается отдельно для каждой клавиши, имеет дополнительную иллюминацию и подсвечивает статусные индикаторы и логотип. Верхний ряд клавиш имеет двойную направленность: это функциональные и мультимедийные клавиши. Для переключения между этими режимами применяется специальная комбинация. Удобной окажется кнопка «стелс», которая мгновенно отключает звук и сворачивает все приложения. Подключается клавиатура через USB-кабель. Для удобства транспортировки он снимается.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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