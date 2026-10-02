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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ноутбука
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
84
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
ASUS ROG NX RED
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 641933
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Описание товара Клавиатура Asus X801 STRIX SCOPE NX TKL D/NXRD/RU (90MP00N6-BKRA00)
Клавиатура проводная Asus ROG Strix Scope NX TKL с механическими переключателями ASUS ROG NX RED выполнена в надежном корпусе из пластика металла. Клавиши быстро срабатывают и оптимизируют тактильный отклик. Срабатывание переключателя происходит на глубине 1.8 мм. Случайные нажатия предотвращает движение клавиш с прикладыванием силы в 40 гс. Для четкого отклика потребуется нажатие с силой 55 гс.
Asus ROG Strix Scope NX TKL оснащена 84 клавишами и синхронизируемой RGB-подсветкой Aura. Она настраивается отдельно для каждой клавиши, имеет дополнительную иллюминацию и подсвечивает статусные индикаторы и логотип. Верхний ряд клавиш имеет двойную направленность: это функциональные и мультимедийные клавиши. Для переключения между этими режимами применяется специальная комбинация. Удобной окажется кнопка «стелс», которая мгновенно отключает звук и сворачивает все приложения. Подключается клавиатура через USB-кабель. Для удобства транспортировки он снимается.
Клавиатура проводная Asus ROG Strix Scope NX TKL с механическими переключателями ASUS ROG NX RED выполнена в надежном корпусе из пластика металла. Клавиши быстро срабатывают и оптимизируют тактильный отклик. Срабатывание переключателя происходит на глубине 1.8 мм. Случайные нажатия предотвращает движение клавиш с прикладыванием силы в 40 гс. Для четкого отклика потребуется нажатие с силой 55 гс.
Asus ROG Strix Scope NX TKL оснащена 84 клавишами и синхронизируемой RGB-подсветкой Aura. Она настраивается отдельно для каждой клавиши, имеет дополнительную иллюминацию и подсвечивает статусные индикаторы и логотип. Верхний ряд клавиш имеет двойную направленность: это функциональные и мультимедийные клавиши. Для переключения между этими режимами применяется специальная комбинация. Удобной окажется кнопка «стелс», которая мгновенно отключает звук и сворачивает все приложения. Подключается клавиатура через USB-кабель. Для удобства транспортировки он снимается.
Клавиатура Asus X801 STRIX SCOPE NX TKL D/NXRD/RU (90MP00N6-BKRA00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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