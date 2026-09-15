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Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом

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Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом - фото 1
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом - фото 2
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом - фото 3
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом - фото 4
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом - фото 5
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом - фото 6
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом - фото 7
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом - фото 8
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом - фото 9
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом - фото 10
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом - фото 11
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом - фото 12
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом - фото 1
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом - фото 2
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом - фото 3
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом - фото 4
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом - фото 5
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом - фото 6
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом - фото 7
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом - фото 8
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом - фото 9
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом - фото 10
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом - фото 11
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом - фото 12
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
5 501 руб.  6 420 руб. 

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В наличии
Код товара: 641082
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом
5 501 руб. -14%
6 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
16х16х15
Вес, г.
620

Описание товара Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом

Electrolux Magic EAFM-100TH современный вентилятор, который используется для удаления загрязненного воздуха, запахов из кухни, санузла и небольших помещений. Современный дизайн идеально впишется в любой интерьер. Имеет возможность использования в помещениях с повышенной влажностью, так как оснащен передовым датчиком влажности. Верхняя панель легко снимается, что позволит вам без труда произвести очистку от пыли. Сердце вентилятора - мощный малошумный электромотор с крыльчаткой, конструкция которой позволяет значительно повысить эффективность работы и снизить уровень шума до минимальных показателей. Универсальный монтаж, который без труда поможет вам вмонтировать вентилятор в вентиляционную шахту, воздуховод, подвесной потолок.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Описание
Electrolux Magic EAFM-100TH современный вентилятор, который используется для удаления загрязненного воздуха, запахов из кухни, санузла и небольших помещений. Современный дизайн идеально впишется в любой интерьер. Имеет возможность использования в помещениях с повышенной влажностью, так как оснащен передовым датчиком влажности. Верхняя панель легко снимается, что позволит вам без труда произвести очистку от пыли. Сердце вентилятора - мощный малошумный электромотор с крыльчаткой, конструкция которой позволяет значительно повысить эффективность работы и снизить уровень шума до минимальных показателей. Универсальный монтаж, который без труда поможет вам вмонтировать вентилятор в вентиляционную шахту, воздуховод, подвесной потолок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом - стоимость товара 5501 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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