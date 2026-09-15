Вентилятор вытяжной Electrolux серии Eco EAFE-100
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Характеристики
Описание товара Вентилятор вытяжной Electrolux серии Eco EAFE-100
Вытяжные вентиляторы Eco выполнены из экологически чистого ABS-пластика и имеют супертонкую переднюю панель. Приборы гармоничны смотрятся в интерьере практически любого стиля. Будучи максимально компактными, вентиляторы обладают высоким уровнем эффективности и быстро устраняют неприятные запахи в помещении. Приборы серии оснащены пружинным обратным клапаном, предотвращающим приток воздуха из системы вентиляции здания и попадание посторонних запахов от соседей по дому или офису. Благодаря высокому классу пылевлагозащищённости вытяжные вентиляторы подойдут для влажных помещений. Надежность прибора обеспечивается двигателем с подшипниками скольжения. Благодаря малой монтажной глубине приборы можно использовать при ограниченном монтажном пространстве. Вентиляторы Electrolux Eco — удобное решение для вашего идеального климата.
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