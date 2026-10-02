Вытяжной вентилятор Electrolux Basic EAFB-150
3 574 руб.
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Характеристики
Описание товара Вытяжной вентилятор Electrolux Basic EAFB-150
Вытяжной вентилятор Electrolux Basic EAFB-150 НС-1126788 представляет собой компактный бытовой прибор, который используется в системах вентиляции. Благодаря брызгозащищенному исполнению возможна установка устройства в помещениях с повышенной влажностью. Японские подшипники качения обеспечивают надежность и долгий срок службы электродвигателя. Вентиляторы Electrolux серии Basic: Классика снаружи, инновации внутри. Отличительная особенность серии Basic – малая монтажная глубина <5см. Все вентиляторы серии оснащены современным энергоэффективным электродвигателем с японскими подшипниками качения; пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала; кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.
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