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Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Black

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Black - фото 1
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Black - фото 2
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
2 960 руб.  4 990 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202202
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Black
2 960 руб. -41%
4 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
95
Габариты (ШхВхД)
150х140х96 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, цветная сменная панель из АБС-пластика
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-240 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х17
Вес, г.
530

Описание товара Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Black

Бытовые вытяжные вентиляторы Electrolux EAFR-100 серии Rainbow применяются для непосредственного удаления воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия диаметром 100 мм. Яркое цветовое решение гармонично впишется в ваш интерьер. Изготавливаются из высококачественного АБС-пластика. Оборудованы надежными двигателями с подшипниками качения, высокоэффективной крыльчаткой и снабжены плавкими предохранителями. Брызгозащищенное исполнение (степень защиты IPХ4) делает вентиляторы пригодными для работы в помещениях с повышенной влажностью. Обратные клапаны обеспечивают защиту от обратной тяги из вентиляционной шахты при выключенном вентиляторе, и защищает от сквозняков.

Отзывы о товаре Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Black




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
95
Габариты (ШхВхД)
150х140х96 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, цветная сменная панель из АБС-пластика
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-240 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Развернуть
Уровень шума
30
Страна производитель
Китай
Описание
Бытовые вытяжные вентиляторы Electrolux EAFR-100 серии Rainbow применяются для непосредственного удаления воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия диаметром 100 мм. Яркое цветовое решение гармонично впишется в ваш интерьер. Изготавливаются из высококачественного АБС-пластика. Оборудованы надежными двигателями с подшипниками качения, высокоэффективной крыльчаткой и снабжены плавкими предохранителями. Брызгозащищенное исполнение (степень защиты IPХ4) делает вентиляторы пригодными для работы в помещениях с повышенной влажностью. Обратные клапаны обеспечивают защиту от обратной тяги из вентиляционной шахты при выключенном вентиляторе, и защищает от сквозняков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Black – стоимость товара 2960 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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