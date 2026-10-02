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Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 White

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Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 White - фото 2
Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 White - фото 3
Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 White - фото 4
Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 White - фото 1
  • Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 White - фото 2
  • Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 White - фото 3
  • Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 White - фото 4
  • Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
4 266 руб.  4 990 руб. 

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В наличии
Код товара: 273073
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 White
4 266 руб. -15%
4 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
95
Габариты (ШхВхД)
150х140х96 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, цветная сменная панель из АБС-пластика
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-240 В
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х17
Вес, г.
600

Описание товара Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 White

Отличительная особенность вытяжного вентилятора Electrolux Rainbow EAFR-100 white НС-1127267 – Благодаря широкой цветовой гамме (8 вариантов цвета панелей), Вы сможете подобрать вентилятор для любого интерьера. А новое поколение электродвигателей с японскими подшипниками качения обеспечивают супертихую работу и долговечность эксплуатации прибора. Все вентиляторы серии также оснащены пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала; кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 White




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
95
Габариты (ШхВхД)
150х140х96 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, цветная сменная панель из АБС-пластика
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-240 В
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
30
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Отличительная особенность вытяжного вентилятора Electrolux Rainbow EAFR-100 white НС-1127267 – Благодаря широкой цветовой гамме (8 вариантов цвета панелей), Вы сможете подобрать вентилятор для любого интерьера. А новое поколение электродвигателей с японскими подшипниками качения обеспечивают супертихую работу и долговечность эксплуатации прибора. Все вентиляторы серии также оснащены пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала; кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 White - данный товар вы можете купить по цене 4266 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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