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Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Dark купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Dark

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Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Dark - фото 1
Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Dark - фото 2
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Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Dark - фото 4
Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Dark - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Dark - фото 1
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Dark - фото 2
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Dark - фото 3
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Dark - фото 4
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Dark - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
2 960 руб.  4 990 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 512673
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Dark
2 960 руб. -41%
4 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
15х14х10
Вес, г.
500

Описание товара Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Dark

Вентиляторы Electrolux серии RAINBOW: «мощный, но тихий». Отличительная особенность серии RAINBOW – Благодаря широкой цветовой гамме (8 вариантов цвета панелей), Вы сможете подобрать вентилятор для любого интерьера. А новое поколение электродвигателей с японскими подшипниками качения обеспечивают супертихую работу и долговечность эксплуатации прибора. Все вентиляторы серии также оснащены пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала, кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.

Отзывы о товаре Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Dark




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Описание
Вентиляторы Electrolux серии RAINBOW: «мощный, но тихий». Отличительная особенность серии RAINBOW – Благодаря широкой цветовой гамме (8 вариантов цвета панелей), Вы сможете подобрать вентилятор для любого интерьера. А новое поколение электродвигателей с японскими подшипниками качения обеспечивают супертихую работу и долговечность эксплуатации прибора. Все вентиляторы серии также оснащены пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала, кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Dark - купить по цене 2960 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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