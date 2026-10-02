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Вентилятор вытяжной Electrolux Argentum EAFA-120 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор вытяжной Electrolux Argentum EAFA-120

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Вентилятор вытяжной Electrolux Argentum EAFA-120 - фото 1
Вентилятор вытяжной Electrolux Argentum EAFA-120 - фото 2
Вентилятор вытяжной Electrolux Argentum EAFA-120 - фото 3
Вентилятор вытяжной Electrolux Argentum EAFA-120 - фото 4
Вентилятор вытяжной Electrolux Argentum EAFA-120 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вентилятор вытяжной Electrolux Argentum EAFA-120 - фото 1
  • Вентилятор вытяжной Electrolux Argentum EAFA-120 - фото 2
  • Вентилятор вытяжной Electrolux Argentum EAFA-120 - фото 3
  • Вентилятор вытяжной Electrolux Argentum EAFA-120 - фото 4
  • Вентилятор вытяжной Electrolux Argentum EAFA-120 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
5 501 руб.  7 120 руб. 

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5 226 руб. 

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В наличии
Код товара: 273072
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор вытяжной Electrolux Argentum EAFA-120
5 501 руб. -23%
7 120 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
110
Габариты (ШхВхД)
168x168x132 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, панель из матовой нержавеющей стали
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
20
Напряжение
220-240 В
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х17
Вес, кг.
1

Описание товара Вентилятор вытяжной Electrolux Argentum EAFA-120

Отличительная особенность вытяжных вентиляторов Electrolux Argentum EAFA-120 НС-1126776 – матовая передняя панель из нержавеющей стали, благодаря чему прибор обладает исключительной эстетикой, не теряя внешний вид долгие годы. Панель не впитывает жир и запахи, любые загрязнения легко убираются с поверхности. Идеально подходит для кухни. Все вентиляторы серии оснащены современным энергоэффективным электродвигателем с японскими подшипниками качения; пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала; кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной Electrolux Argentum EAFA-120




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
110
Габариты (ШхВхД)
168x168x132 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, панель из матовой нержавеющей стали
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
20
Напряжение
220-240 В
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
34
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Отличительная особенность вытяжных вентиляторов Electrolux Argentum EAFA-120 НС-1126776 – матовая передняя панель из нержавеющей стали, благодаря чему прибор обладает исключительной эстетикой, не теряя внешний вид долгие годы. Панель не впитывает жир и запахи, любые загрязнения легко убираются с поверхности. Идеально подходит для кухни. Все вентиляторы серии оснащены современным энергоэффективным электродвигателем с японскими подшипниками качения; пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала; кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор вытяжной Electrolux Argentum EAFA-120 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5501 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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