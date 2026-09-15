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Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 beige купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 beige

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Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 beige - фото 1
Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 beige - фото 2
Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 beige - фото 3
Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 beige - фото 4
Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 beige - фото 5
Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 beige - фото 6
Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 beige - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 beige - фото 1
  • Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 beige - фото 2
  • Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 beige - фото 3
  • Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 beige - фото 4
  • Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 beige - фото 5
  • Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 beige - фото 6
  • Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 beige - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
3 160 руб.  6 970 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641090
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 beige
3 160 руб. -55%
6 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
20х19х12
Вес, кг.
1.02

Описание товара Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 beige

Все вентиляторы серии также оснащены пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала, кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 beige




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Описание
Все вентиляторы серии также оснащены пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала, кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 beige - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3160 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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