Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100TH с таймером и гигростатом White
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%6 831 руб. 7 950 руб.
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6 489 руб.
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или получить скидку просто так
В наличии
Код товара: 202194
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 831 руб. -14%
7 950 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
95
Габариты (ШхВхД)
150х140х96 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, таймер задержки отключения, датчик влажности (гигростат), цветная сменная панель из АБС-пластика
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-240 В
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х17
Вес, г.
530
Описание товара Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100TH с таймером и гигростатом White
Отличительная особенность вытяжного вентилятора Electrolux Rainbow EAFR-100TH white с таймером и гигростатом НС-1127270 – Благодаря широкой цветовой гамме (8 вариантов цвета панелей), Вы сможете подобрать вентилятор для любого интерьера. А новое поколение электродвигателей с японскими подшипниками качения обеспечивают супертихую работу и долговечность эксплуатации прибора. Все вентиляторы серии также оснащены пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала; кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
95
Габариты (ШхВхД)
150х140х96 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, таймер задержки отключения, датчик влажности (гигростат), цветная сменная панель из АБС-пластика
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-240 В
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
30
Развернуть
Страна производитель
Китай
Отличительная особенность вытяжного вентилятора Electrolux Rainbow EAFR-100TH white с таймером и гигростатом НС-1127270 – Благодаря широкой цветовой гамме (8 вариантов цвета панелей), Вы сможете подобрать вентилятор для любого интерьера. А новое поколение электродвигателей с японскими подшипниками качения обеспечивают супертихую работу и долговечность эксплуатации прибора. Все вентиляторы серии также оснащены пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала; кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.
Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100TH с таймером и гигростатом White – стоимость товара 6831 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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