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Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
7 890 руб.
9 380
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 273075
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Описание товара Вентилятор вытяжной Electrolux Argentum EAFA-150T
Вентиляторы Electrolux серии ARGENTUM: «Долговечная работа и элегантный вид». Отличительная особенность серии Argentum – матовая передняя панель из нержавеющей стали, благодаря чему прибор обладает исключительной эстетикой, не теряя внешний вид долгие годы. Панель не впитывает жир и запахи, любые загрязнения легко убираются с поверхности. Идеально подходит для кухни. Все вентиляторы серии оснащены современным энергоэффективным электродвигателем с японскими подшипниками качения, пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала, кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.
Вентиляторы Electrolux серии ARGENTUM: «Долговечная работа и элегантный вид». Отличительная особенность серии Argentum – матовая передняя панель из нержавеющей стали, благодаря чему прибор обладает исключительной эстетикой, не теряя внешний вид долгие годы. Панель не впитывает жир и запахи, любые загрязнения легко убираются с поверхности. Идеально подходит для кухни. Все вентиляторы серии оснащены современным энергоэффективным электродвигателем с японскими подшипниками качения, пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала, кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.
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