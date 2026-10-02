Вытяжной вентилятор Electrolux Argentum EAFA-150
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%4 570 руб. 7 840 руб.
В наличии
Код товара: 202192
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 570 руб. -42%
7 840 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
285
Габариты (ШхВхД)
195х195х132 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, панель из матовой нержавеющей стали
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
25
Напряжение
220-240 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х17
Вес, г.
800
Описание товара Вытяжной вентилятор Electrolux Argentum EAFA-150
Отличительная особенность вытяжных вентиляторов Electrolux Argentum EAFA-150 НС-1126779 – матовая передняя панель из нержавеющей стали, благодаря чему прибор обладает исключительной эстетикой, не теряя внешний вид долгие годы. Панель не впитывает жир и запахи, любые загрязнения легко убираются с поверхности. Идеально подходит для кухни. Все вентиляторы серии оснащены современным энергоэффективным электродвигателем с японскими подшипниками качения; пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала; кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.
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Бренд
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
285
Габариты (ШхВхД)
195х195х132 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, панель из матовой нержавеющей стали
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
25
Напряжение
220-240 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Развернуть
Уровень шума
37
Страна производитель
Китай
Отличительная особенность вытяжных вентиляторов Electrolux Argentum EAFA-150 НС-1126779 – матовая передняя панель из нержавеющей стали, благодаря чему прибор обладает исключительной эстетикой, не теряя внешний вид долгие годы. Панель не впитывает жир и запахи, любые загрязнения легко убираются с поверхности. Идеально подходит для кухни. Все вентиляторы серии оснащены современным энергоэффективным электродвигателем с японскими подшипниками качения; пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала; кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.
Вытяжной вентилятор Electrolux Argentum EAFA-150 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4570 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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