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Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-150 black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-150 black

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Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-150 black - фото 1
Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-150 black - фото 2
Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-150 black - фото 3
Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-150 black - фото 4
Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-150 black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-150 black - фото 1
  • Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-150 black - фото 2
  • Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-150 black - фото 3
  • Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-150 black - фото 4
  • Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-150 black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
4 770 руб.  8 190 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696659
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-150 black
4 770 руб. -42%
8 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
19х19х14
Вес, кг.
1.13

Описание товара Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-150 black

Вытяжные вентиляторы Glass - долговечные приборы с стеклянной передней панелью, они эффективно удаляют избыточную влажность и неприятные запахи, отлично подходят даже для самых современных и смелых интерьеров.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-150 black




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Описание
Вытяжные вентиляторы Glass - долговечные приборы с стеклянной передней панелью, они эффективно удаляют избыточную влажность и неприятные запахи, отлично подходят даже для самых современных и смелых интерьеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-150 black - по цене 4770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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