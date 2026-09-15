Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-120 beige
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-120 beige
Вытяжные вентиляторы GLASS — долговечные приборы со стеклянной передней панелью, они эффективно удаляют избыточную влажность и неприятные запахи, отлично подходят даже для самых современных и смелых интерьеров. Кроме того, такую модель можно устанавливать как на стене, так и в отверстии вентиляционной шахты или в подвесном потолке, то есть вы всегда сможете выбрать оптимальный способ установки. Приборы серии оснащены пружинным обратным клапаном, он предотвращает приток воздуха из системы вентиляции здания, не допуская к вам посторонние запахи от соседей по дому или офису. Благодаря высокому классу пылевлагозащищённости вытяжные вентиляторы подойдут для влажных помещений, а надежность приборов подтверждается гарантией 2 года. Вентиляторы Electrolux создают идеальный климат.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 160 руб. 6 630 руб.1040 руб. в СплитВентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150T с таймером
-
В наличииЦена 4 160 руб. 7 350 руб.1040 руб. в СплитВентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-120 grey
-
В наличииЦена 4 160 руб. 7 130 руб.1040 руб. в СплитВентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-120 white
-
В наличииЦена 4 230 руб. 7 240 руб.1058 руб. в СплитВентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-120 black
-
В наличииЦена 4 266 руб. 4 990 руб.1067 руб. в СплитВентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 White
-
В наличииЦена 4 360 руб. 7 480 руб.1090 руб. в СплитВентилятор вытяжной Electrolux Magic EAFM-120TH
-
В наличииЦена 4 361 руб. 5 270 руб.1091 руб. в СплитВытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-120
-
В наличииЦена 4 456 руб. 5 230 руб.1114 руб. в СплитВентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100T с таймером
-
В наличииЦена 4 570 руб. 7 840 руб.1143 руб. в СплитВытяжной вентилятор Electrolux Argentum EAFA-150
-
В наличииЦена 4 646 руб. 5 470 руб.1162 руб. в СплитВентилятор вытяжной Electrolux Argentum EAFA-100
-
В наличииЦена 4 770 руб. 8 190 руб.1193 руб. в СплитВентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-150 black
-
В наличииЦена 4 770 руб. 8 190 руб.1193 руб. в СплитВентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-150 white
Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-120 beige