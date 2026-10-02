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Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-150 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-150

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Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-150 - фото 3
Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-150 - фото 4
Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-150 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-150 - фото 1
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-150 - фото 2
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-150 - фото 3
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-150 - фото 4
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-150 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
4 874 руб.  5 700 руб. 

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4 630 руб. 

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В наличии
Код товара: 202203
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-150
4 874 руб. -14%
5 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
190
Габариты (ШхВхД)
195х223х117 мм
Дополнительная информация
материал корпуса - пластик
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
25
Напряжение
220-240 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х17
Вес, г.
530

Описание товара Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-150

Вытяжной бытовой вентилятор Electrolux серии Magic EAFM - 150 НС-1127169 предназначен для непосредственного удаления воздуха из помещений по каналам и воздуховодам через отверстия диаметром 100, 120 и 150 мм. Прекрасно подходят для сантехнических помещений, кухонь и др.

Отзывы о товаре Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-150




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
190
Габариты (ШхВхД)
195х223х117 мм
Дополнительная информация
материал корпуса - пластик
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
25
Напряжение
220-240 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Развернуть
Уровень шума
32
Страна производитель
Китай
Описание
Вытяжной бытовой вентилятор Electrolux серии Magic EAFM - 150 НС-1127169 предназначен для непосредственного удаления воздуха из помещений по каналам и воздуховодам через отверстия диаметром 100, 120 и 150 мм. Прекрасно подходят для сантехнических помещений, кухонь и др.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-150 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4874 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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