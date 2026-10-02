Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Mirror
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%3 000 руб. 4 990 руб.
В наличии
Код товара: 202196
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 000 руб. -40%
4 990 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
100
Габариты (ШхВхД)
150x140x94 мм
Класс защиты
IPX4
Монтаж
накладной
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-230 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
вытяжной
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х17
Вес, г.
600
Описание товара Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Mirror
Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-100 оборудован клапаном обратной тяги, который задерживает неприятные запахи из вентиляции. Модель справляется с обслуживанием площади до 6 м?. Монтаж осуществляется на вентиляционное отверстие в ванной комнате или на кухне. Производительность Rainbow EAFR-100 достигает 95 м3/час, что указывает на быстрое удаление влаги и посторонних запахов. Защита по стандарту IPX4 не допускает поломки при попадании влаги. При подключении к сети используется 0.1-метровый кабель. Защитная система автоматически выключает прибор во избежание перегрева.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 936 руб. 3 440 руб.734 руб. в СплитВентилятор вытяжной серии Basic EAFB-120
-
В наличииЦена 2 960 руб. 4 990 руб.740 руб. в СплитВытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Beige
-
В наличииЦена 2 960 руб. 4 990 руб.740 руб. в СплитВытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Black
-
В наличииЦена 2 960 руб. 4 990 руб.740 руб. в СплитВытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Dark
-
В наличииЦена 2 960 руб. 4 990 руб.740 руб. в СплитВентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 Silver
-
В наличииЦена 3 031 руб. 3 570 руб.758 руб. в СплитВытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-100
-
В наличииЦена 3 145 руб. 3 680 руб.787 руб. в СплитВытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-100
-
В наличииЦена 3 160 руб. 5 340 руб.790 руб. в СплитВентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-100 beige
-
В наличииЦена 3 230 руб. 5 470 руб.808 руб. в СплитВентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-100 white
-
В наличииЦена 3 230 руб. 5 470 руб.808 руб. в СплитВентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-100 grey
-
В наличииЦена 3 360 руб. 5 700 руб.840 руб. в СплитВентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-100 black
-
В наличииЦена 3 639 руб. 4 280 руб.910 руб. в СплитВентилятор вытяжной Electrolux Premium EAF-100
Бренд
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
100
Габариты (ШхВхД)
150x140x94 мм
Класс защиты
IPX4
Монтаж
накладной
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-230 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
вытяжной
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
33
Развернуть
Страна производитель
Китай
Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-100 оборудован клапаном обратной тяги, который задерживает неприятные запахи из вентиляции. Модель справляется с обслуживанием площади до 6 м?. Монтаж осуществляется на вентиляционное отверстие в ванной комнате или на кухне. Производительность Rainbow EAFR-100 достигает 95 м3/час, что указывает на быстрое удаление влаги и посторонних запахов. Защита по стандарту IPX4 не допускает поломки при попадании влаги. При подключении к сети используется 0.1-метровый кабель. Защитная система автоматически выключает прибор во избежание перегрева.
Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Mirror - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3000 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Mirror