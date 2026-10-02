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Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Mirror купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Mirror

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Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Mirror - фото 2
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Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Mirror - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Mirror - фото 1
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Mirror - фото 2
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Mirror - фото 3
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Mirror - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
3 000 руб.  4 990 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202196
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Mirror
3 000 руб. -40%
4 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
100
Габариты (ШхВхД)
150x140x94 мм
Класс защиты
IPX4
Монтаж
накладной
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-230 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
вытяжной
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х17
Вес, г.
600

Описание товара Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Mirror

Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-100 оборудован клапаном обратной тяги, который задерживает неприятные запахи из вентиляции. Модель справляется с обслуживанием площади до 6 м?. Монтаж осуществляется на вентиляционное отверстие в ванной комнате или на кухне. Производительность Rainbow EAFR-100 достигает 95 м3/час, что указывает на быстрое удаление влаги и посторонних запахов. Защита по стандарту IPX4 не допускает поломки при попадании влаги. При подключении к сети используется 0.1-метровый кабель. Защитная система автоматически выключает прибор во избежание перегрева.

Отзывы о товаре Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Mirror




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
100
Габариты (ШхВхД)
150x140x94 мм
Класс защиты
IPX4
Монтаж
накладной
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-230 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
вытяжной
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
33
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-100 оборудован клапаном обратной тяги, который задерживает неприятные запахи из вентиляции. Модель справляется с обслуживанием площади до 6 м?. Монтаж осуществляется на вентиляционное отверстие в ванной комнате или на кухне. Производительность Rainbow EAFR-100 достигает 95 м3/час, что указывает на быстрое удаление влаги и посторонних запахов. Защита по стандарту IPX4 не допускает поломки при попадании влаги. При подключении к сети используется 0.1-метровый кабель. Защитная система автоматически выключает прибор во избежание перегрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Mirror - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3000 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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