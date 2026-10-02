Top.Mail.Ru
Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 Silver

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 Silver - фото 1
Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 Silver - фото 2
Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 Silver - фото 3
Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 Silver - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 Silver - фото 1
  • Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 Silver - фото 2
  • Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 Silver - фото 3
  • Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 Silver - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
2 960 руб.  4 990 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 273076
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 Silver
2 960 руб. -41%
4 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
95
Габариты (ШхВхД)
140х150х96 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, цветная сменная панель из АБС-пластика
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-240 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х17
Вес, кг.
2.27

Описание товара Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 Silver

Бытовые вытяжные вентиляторы Electrolux EAFR-100 серии Rainbow применяются для непосредственного удаления воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия диаметром 100 мм. Яркое цветовое решение гармонично впишется в ваш интерьер. Изготавливаются из высококачественного АБС-пластика. Оборудованы надежными двигателями с подшипниками качения, высокоэффективной крыльчаткой и снабжены плавкими предохранителями. Брызгозащищенное исполнение (степень защиты IPХ4) делает вентиляторы пригодными для работы в помещениях с повышенной влажностью. Обратные клапаны обеспечивают защиту от обратной тяги из вентиляционной шахты при выключенном вентиляторе, и защищает от сквозняков. Встроенный регулируемый таймер задержки отключения от 1 до 20 минут. Если вентилятор подключается параллельно светильнику, то после выключения света вентилятор будет работать в течение установленного интервала времени.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 Silver




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
95
Габариты (ШхВхД)
140х150х96 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, цветная сменная панель из АБС-пластика
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-240 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Развернуть
Уровень шума
30
Страна производитель
Китай
Описание
Бытовые вытяжные вентиляторы Electrolux EAFR-100 серии Rainbow применяются для непосредственного удаления воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия диаметром 100 мм. Яркое цветовое решение гармонично впишется в ваш интерьер. Изготавливаются из высококачественного АБС-пластика. Оборудованы надежными двигателями с подшипниками качения, высокоэффективной крыльчаткой и снабжены плавкими предохранителями. Брызгозащищенное исполнение (степень защиты IPХ4) делает вентиляторы пригодными для работы в помещениях с повышенной влажностью. Обратные клапаны обеспечивают защиту от обратной тяги из вентиляционной шахты при выключенном вентиляторе, и защищает от сквозняков. Встроенный регулируемый таймер задержки отключения от 1 до 20 минут. Если вентилятор подключается параллельно светильнику, то после выключения света вентилятор будет работать в течение установленного интервала времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 Silver - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2960 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...