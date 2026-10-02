Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 Silver
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Характеристики
Описание товара Вентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 Silver
Бытовые вытяжные вентиляторы Electrolux EAFR-100 серии Rainbow применяются для непосредственного удаления воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия диаметром 100 мм. Яркое цветовое решение гармонично впишется в ваш интерьер. Изготавливаются из высококачественного АБС-пластика. Оборудованы надежными двигателями с подшипниками качения, высокоэффективной крыльчаткой и снабжены плавкими предохранителями. Брызгозащищенное исполнение (степень защиты IPХ4) делает вентиляторы пригодными для работы в помещениях с повышенной влажностью. Обратные клапаны обеспечивают защиту от обратной тяги из вентиляционной шахты при выключенном вентиляторе, и защищает от сквозняков. Встроенный регулируемый таймер задержки отключения от 1 до 20 минут. Если вентилятор подключается параллельно светильнику, то после выключения света вентилятор будет работать в течение установленного интервала времени.
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