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Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-120 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-120

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Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-120 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-120 - фото 1
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-120 - фото 2
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-120 - фото 3
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-120 - фото 4
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-120 - фото 5
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-120 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
4 361 руб.  5 270 руб. 

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4 143 руб. 

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В наличии
Код товара: 202183
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-120
4 361 руб. -17%
5 270 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
110
Габариты (ШхВхД)
170х170x120 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, сменная передняя панель
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
20
Напряжение
220-240 В
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х17
Вес, г.
700

Описание товара Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-120

Вытяжной бытовой вентилятор Electrolux серии Magic EAFM - 120 НС-1127167 предназначен для непосредственного удаления воздуха из помещений по каналам и воздуховодам через отверстия диаметром 100, 120 и 150 мм. Прекрасно подходят для сантехнических помещений, кухонь и др.

Отзывы о товаре Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-120




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
110
Габариты (ШхВхД)
170х170x120 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, сменная передняя панель
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
20
Напряжение
220-240 В
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
34
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Вытяжной бытовой вентилятор Electrolux серии Magic EAFM - 120 НС-1127167 предназначен для непосредственного удаления воздуха из помещений по каналам и воздуховодам через отверстия диаметром 100, 120 и 150 мм. Прекрасно подходят для сантехнических помещений, кухонь и др.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-120 - данный товар вы можете купить по цене 4361 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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