Вентилятор вытяжной Electrolux Premium EAF-100
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%3 639 руб. 4 280 руб.
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В наличии
Код товара: 267352
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 639 руб. -15%
4 280 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
97
Габариты (ШхВхД)
150х150х110 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-240 В
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х13
Вес, г.
650
Описание товара Вентилятор вытяжной Electrolux Premium EAF-100
Вентилятор и дополнительные панели изготавливаются из АБС пластика, который отличается высокой прочностью. Вентиляторы оснащены высокоэффективными крыльчатками и и полностью защищены от проблем с электричеством. Все модели вентиляторов выпускаются в брызгозащищенном исполнении (IPx4) и подходят для работы в помещениях с повышенной влажностью.
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Бренд
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
97
Габариты (ШхВхД)
150х150х110 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-240 В
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
33
Развернуть
Страна производитель
Китай
Вентилятор и дополнительные панели изготавливаются из АБС пластика, который отличается высокой прочностью. Вентиляторы оснащены высокоэффективными крыльчатками и и полностью защищены от проблем с электричеством. Все модели вентиляторов выпускаются в брызгозащищенном исполнении (IPx4) и подходят для работы в помещениях с повышенной влажностью.
Вентилятор вытяжной Electrolux Premium EAF-100 - по цене 3639 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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