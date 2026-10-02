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Вентилятор вытяжной Electrolux Premium EAF-100 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор вытяжной Electrolux Premium EAF-100

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Вентилятор вытяжной Electrolux Premium EAF-100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
3 639 руб.  4 280 руб. 

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3 457 руб. 

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В наличии
Код товара: 267352
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Вентилятор вытяжной Electrolux Premium EAF-100
3 639 руб. -15%
4 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
97
Габариты (ШхВхД)
150х150х110 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-240 В
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х13
Вес, г.
650

Описание товара Вентилятор вытяжной Electrolux Premium EAF-100

Вентилятор и дополнительные панели изготавливаются из АБС пластика, который отличается высокой прочностью. Вентиляторы оснащены высокоэффективными крыльчатками и и полностью защищены от проблем с электричеством. Все модели вентиляторов выпускаются в брызгозащищенном исполнении (IPx4) и подходят для работы в помещениях с повышенной влажностью.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной Electrolux Premium EAF-100




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
97
Габариты (ШхВхД)
150х150х110 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-240 В
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
33
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор и дополнительные панели изготавливаются из АБС пластика, который отличается высокой прочностью. Вентиляторы оснащены высокоэффективными крыльчатками и и полностью защищены от проблем с электричеством. Все модели вентиляторов выпускаются в брызгозащищенном исполнении (IPx4) и подходят для работы в помещениях с повышенной влажностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор вытяжной Electrolux Premium EAF-100 - по цене 3639 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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