Top.Mail.Ru
Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Steel купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Steel

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Steel
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
2 960 руб.  4 990 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202197
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Steel
2 960 руб. -41%
4 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
17х15х10
Вес, г.
550

Описание товара Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Steel

Бытовой вытяжной вентилятор Electrolux EAFR-100 серии Rainbow применяются для непосредственного удаления воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия диаметром 100 мм.

Отзывы о товаре Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Steel




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Описание
Бытовой вытяжной вентилятор Electrolux EAFR-100 серии Rainbow применяются для непосредственного удаления воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия диаметром 100 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Steel - по цене 2960 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...