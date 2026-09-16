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Элемент нагревательный Ballu PTC-1200 для электроприборов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Элемент нагревательный Ballu PTC-1200 для электроприборов

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Элемент нагревательный Ballu PTC-1200 для электроприборов - фото 1
Элемент нагревательный Ballu PTC-1200 для электроприборов - фото 2
Элемент нагревательный Ballu PTC-1200 для электроприборов - фото 3
Элемент нагревательный Ballu PTC-1200 для электроприборов - фото 4
Элемент нагревательный Ballu PTC-1200 для электроприборов - фото 5
Элемент нагревательный Ballu PTC-1200 для электроприборов - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Элемент нагревательный Ballu PTC-1200 для электроприборов - фото 1
  • Элемент нагревательный Ballu PTC-1200 для электроприборов - фото 2
  • Элемент нагревательный Ballu PTC-1200 для электроприборов - фото 3
  • Элемент нагревательный Ballu PTC-1200 для электроприборов - фото 4
  • Элемент нагревательный Ballu PTC-1200 для электроприборов - фото 5
  • Элемент нагревательный Ballu PTC-1200 для электроприборов - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
2 841 руб.  3 570 руб. 

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2 699 руб. 

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В наличии
Код товара: 696608
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Элемент нагревательный Ballu PTC-1200 для электроприборов
2 841 руб. -20%
3 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Вентилятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х4
Вес, г.
340

Описание товара Элемент нагревательный Ballu PTC-1200 для электроприборов

Нагревательный элемент Ballu PTC-1200 PTC-1200 используется совместно с приточными воздухоочистителями Ballu. Даже в сильный мороз за окном, компактный керамический нагреватель способен обеспечить нагрев холодного наружного воздуха, поступающего в помещение, до комфортной температуры. Нагревательный элемент безопасен в эксплуатации.

Отзывы о товаре Элемент нагревательный Ballu PTC-1200 для электроприборов




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Вентилятор
Страна производитель
Китай
Описание
Нагревательный элемент Ballu PTC-1200 PTC-1200 используется совместно с приточными воздухоочистителями Ballu. Даже в сильный мороз за окном, компактный керамический нагреватель способен обеспечить нагрев холодного наружного воздуха, поступающего в помещение, до комфортной температуры. Нагревательный элемент безопасен в эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Элемент нагревательный Ballu PTC-1200 для электроприборов - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2841 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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