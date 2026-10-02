Вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-100
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%3 031 руб. 3 570 руб.
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В наличии
Код товара: 202186
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 031 руб. -15%
3 570 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
95
Габариты (ШхВхД)
150х150х78 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, ультратонкая лицевая панель
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-240 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х17
Вес, г.
700
Описание товара Вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-100
Вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-100 НС-1126793 представляет собой ультратонкий и надежный бытовой прибор, который используется в системах вентиляции. Благодаря брызгозазищенному исполнению возможна установка оборудования в помещениях с повышенной влажностью. Корпус изделия выполнен из высококачественного и прочного АБС-пластика белого цвета. Отличительная особенность серии SLIM – очень малая монтажная глубина <5см. Все вентиляторы серии оснащены современным энергоэффективным электродвигателем с японскими подшипниками качения; пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала; кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа.
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Бренд
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
95
Габариты (ШхВхД)
150х150х78 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, ультратонкая лицевая панель
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-240 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Развернуть
Уровень шума
33
Страна производитель
Китай
Вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-100 НС-1126793 представляет собой ультратонкий и надежный бытовой прибор, который используется в системах вентиляции. Благодаря брызгозазищенному исполнению возможна установка оборудования в помещениях с повышенной влажностью. Корпус изделия выполнен из высококачественного и прочного АБС-пластика белого цвета. Отличительная особенность серии SLIM – очень малая монтажная глубина <5см. Все вентиляторы серии оснащены современным энергоэффективным электродвигателем с японскими подшипниками качения; пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала; кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа.
Вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-100 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3031 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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