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Вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-100 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-100

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Вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-100 - фото 4
Вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-100 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-100 - фото 1
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-100 - фото 2
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-100 - фото 3
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-100 - фото 4
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-100 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
3 031 руб.  3 570 руб. 

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2 879 руб. 

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В наличии
Код товара: 202186
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-100
3 031 руб. -15%
3 570 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
95
Габариты (ШхВхД)
150х150х78 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, ультратонкая лицевая панель
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-240 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х17
Вес, г.
700

Описание товара Вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-100

Вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-100 НС-1126793 представляет собой ультратонкий и надежный бытовой прибор, который используется в системах вентиляции. Благодаря брызгозазищенному исполнению возможна установка оборудования в помещениях с повышенной влажностью. Корпус изделия выполнен из высококачественного и прочного АБС-пластика белого цвета. Отличительная особенность серии SLIM – очень малая монтажная глубина <5см. Все вентиляторы серии оснащены современным энергоэффективным электродвигателем с японскими подшипниками качения; пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала; кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа.

Отзывы о товаре Вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-100




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
95
Габариты (ШхВхД)
150х150х78 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, ультратонкая лицевая панель
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-240 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Развернуть
Уровень шума
33
Страна производитель
Китай
Описание
Вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-100 НС-1126793 представляет собой ультратонкий и надежный бытовой прибор, который используется в системах вентиляции. Благодаря брызгозазищенному исполнению возможна установка оборудования в помещениях с повышенной влажностью. Корпус изделия выполнен из высококачественного и прочного АБС-пластика белого цвета. Отличительная особенность серии SLIM – очень малая монтажная глубина <5см. Все вентиляторы серии оснащены современным энергоэффективным электродвигателем с японскими подшипниками качения; пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала; кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-100 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3031 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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