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Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Beige купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Beige

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Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Beige
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
3 780 руб.  4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 202184
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
26х23х17
Вес, г.
700

Описание товара Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Beige

Бытовой вытяжной вентилятор Electrolux EAFR-100 серии Rainbow применяются для непосредственного удаления воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия диаметром 100 мм.

Отзывы о товаре Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Beige




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Описание
Бытовой вытяжной вентилятор Electrolux EAFR-100 серии Rainbow применяются для непосредственного удаления воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия диаметром 100 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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