Траверса для гидравлического крана (43415-0.7) KRAFTOOL 0.7т
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб.
В наличии
Код товара: 638096
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 530 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х14х11
Вес, кг.
5.5
Описание товара Траверса для гидравлического крана (43415-0.7) KRAFTOOL 0.7т
Траверса для гидравлического крана KRAFTOOL 0.7 т 43415-0.7 предназначена для подъема груза с неравномерно распределенным весом, например, для автомобильных двигателей с трансмиссией, с помощью подвесного подъемного механизма. Данное устройство предназначено для повышения производительности при работе различных грузоподъемных механизмов и позволяет оператору поднимать эксцентриковые грузы и регулировать угловое положение груза.
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Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Страна производитель
Китай
Траверса для гидравлического крана KRAFTOOL 0.7 т 43415-0.7 предназначена для подъема груза с неравномерно распределенным весом, например, для автомобильных двигателей с трансмиссией, с помощью подвесного подъемного механизма. Данное устройство предназначено для повышения производительности при работе различных грузоподъемных механизмов и позволяет оператору поднимать эксцентриковые грузы и регулировать угловое положение груза.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Траверса для гидравлического крана (43415-0.7) KRAFTOOL 0.7т - этот товар вы можете купить по цене 2530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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