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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 5т, 215-415 мм Профессионал (43060-5) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 5т, 215-415 мм Профессионал (43060-5)

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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 5т, 215-415 мм Профессионал (43060-5)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
215
Высота подъема, мм
415
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638081
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 5т, 215-415 мм Профессионал (43060-5)
1 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
215
Высота подъема, мм
415
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х12х10
Вес, кг.
4.5

Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 5т, 215-415 мм Профессионал (43060-5)

Домкрат гидравлический бутылочный ЗУБР 43060-5_z01, предназначен для профессионального применения в строительстве. Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах связанных с ремонтом фундаментов.

Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 5т, 215-415 мм Профессионал (43060-5)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
215
Высота подъема, мм
415
Страна производитель
Китай
Описание
Домкрат гидравлический бутылочный ЗУБР 43060-5_z01, предназначен для профессионального применения в строительстве. Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах связанных с ремонтом фундаментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 5т, 215-415 мм Профессионал (43060-5) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1930 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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