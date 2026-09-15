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Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 30т, 285-465 мм (43160-25) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 30т, 285-465 мм (43160-25)

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Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 30т, 285-465 мм (43160-25) - фото 1
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 30т, 285-465 мм (43160-25) - фото 2
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 30т, 285-465 мм (43160-25) - фото 3
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 30т, 285-465 мм (43160-25) - фото 4
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 30т, 285-465 мм (43160-25) - фото 5
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 30т, 285-465 мм (43160-25) - фото 6
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 30т, 285-465 мм (43160-25) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
30
Высота подхвата, мм
285
Высота подъема, мм
465
  • Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 30т, 285-465 мм (43160-25) - фото 1
  • Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 30т, 285-465 мм (43160-25) - фото 2
  • Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 30т, 285-465 мм (43160-25) - фото 3
  • Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 30т, 285-465 мм (43160-25) - фото 4
  • Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 30т, 285-465 мм (43160-25) - фото 5
  • Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 30т, 285-465 мм (43160-25) - фото 6
  • Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 30т, 285-465 мм (43160-25) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638013
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 30т, 285-465 мм (43160-25)
4 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
30
Высота подхвата, мм
285
Высота подъема, мм
465
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х18
Вес, кг.
12

Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 30т, 285-465 мм (43160-25)

Гидравлический бутылочный домкрат STAYER RED FORCE, 30т, 285-465 мм, 43160-30 43160-30_z01 обеспечивает мощную подъемную силу и высокую эффективность при работе в гараже.

Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 30т, 285-465 мм (43160-25)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
30
Высота подхвата, мм
285
Высота подъема, мм
465
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический бутылочный домкрат STAYER RED FORCE, 30т, 285-465 мм, 43160-30 43160-30_z01 обеспечивает мощную подъемную силу и высокую эффективность при работе в гараже.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 30т, 285-465 мм (43160-25) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4710 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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