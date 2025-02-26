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Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix

4 Отзывы
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Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 1
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 2
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 3
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 4
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 5
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 6
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 7
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 8
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 9
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 10
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 11
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 12
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 13
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 14
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 15
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 16
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический реечный
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1016
Рабочий ход, мм
1180
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 1
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 2
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 3
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 4
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 5
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 6
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 7
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 8
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 9
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 10
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 11
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 12
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 13
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 14
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 15
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 16
  • Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
5 830 руб.  14 060 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658266
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix
5 830 руб. -59%
14 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический реечный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь, чугун
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1016
Рабочий ход, мм
1180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.26х0.15
Вес, кг.
12.7

Описание товара Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix

Реечный домкрат Matrix High Jack 505195 позволяет поднимать внедорожники и грузовики весом до 3 т на высоту 135-1315 мм. Пригодится во время ремонта автомобилей. Несущая рейка дополнена зацепной петлей, поэтому домкрат можно использовать как ручную лебедку или стягивающее устройство.

Отзывы о товаре Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix

Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Тарас В.

Достоинства:


Комментарий:
Сначала не хотел работать не перещелкивались штифты потом смазал аэрозольной смазкой все заработало.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2024
Артем

Достоинства:


Комментарий:
В общем и целом не плохо, работает, доставили во время. С коробки механизм не смазан. Дополнение: за колесо рав4 коротыша поднимает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2024
сергей с.

Достоинства:


Комментарий:
Доволен как котенок от миски со сметаной Очень хорошее качество
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2022
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
домкрат для мужа, ему понравился, давно мечтал об этом



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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический реечный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь, чугун
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1016
Рабочий ход, мм
1180
Страна производитель
Китай
Описание
Реечный домкрат Matrix High Jack 505195 позволяет поднимать внедорожники и грузовики весом до 3 т на высоту 135-1315 мм. Пригодится во время ремонта автомобилей. Несущая рейка дополнена зацепной петлей, поэтому домкрат можно использовать как ручную лебедку или стягивающее устройство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Тарас В.

Достоинства:


Комментарий:
Сначала не хотел работать не перещелкивались штифты потом смазал аэрозольной смазкой все заработало.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2024
Артем

Достоинства:


Комментарий:
В общем и целом не плохо, работает, доставили во время. С коробки механизм не смазан. Дополнение: за колесо рав4 коротыша поднимает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2024
сергей с.

Достоинства:


Комментарий:
Доволен как котенок от миски со сметаной Очень хорошее качество
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2022
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
домкрат для мужа, ему понравился, давно мечтал об этом


Домкрат реечный, 3 т, h подъема 115-1016 мм, High Jack Matrix - этот товар вы можете купить по цене 5830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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