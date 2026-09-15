Домкрат подкатной ЗУБР Т-55-K, 2т, 80-380 мм, с увеличенным подъемом и низким подхватом в кейсе, Профессионал (43058-2-K)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
80
Высота подъема, мм
380
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 100 руб.
В наличии
Код товара: 638086
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
80
Высота подъема, мм
380
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х27х14
Вес, кг.
11.4
Описание товара Домкрат подкатной ЗУБР Т-55-K, 2т, 80-380 мм, с увеличенным подъемом и низким подхватом в кейсе, Профессионал (43058-2-K)
Подкатной домкрат ЗУБР профессионал т-55-k 2т, 80-380 мм в кейсе 43058-2-K предназначен для подъема автомобилей при проведении ремонтных или регламентных работ.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Теги товара: 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
80
Высота подъема, мм
380
Страна производитель
Китай
Подкатной домкрат ЗУБР профессионал т-55-k 2т, 80-380 мм в кейсе 43058-2-K предназначен для подъема автомобилей при проведении ремонтных или регламентных работ.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Теги товара: 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Теги товара: 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной
Домкрат подкатной ЗУБР Т-55-K, 2т, 80-380 мм, с увеличенным подъемом и низким подхватом в кейсе, Профессионал (43058-2-K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5100 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Домкрат подкатной ЗУБР Т-55-K, 2т, 80-380 мм, с увеличенным подъемом и низким подхватом в кейсе, Профессионал (43058-2-K)