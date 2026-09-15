Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 10т, 228-462 мм Профессионал (43060-10)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
10
Высота подхвата, мм
228
Высота подъема, мм
462
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб.
В наличии
Код товара: 637995
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 560 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
10
Высота подхвата, мм
228
Высота подъема, мм
462
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х13х13
Вес, кг.
6.5
Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 10т, 228-462 мм Профессионал (43060-10)
Гидравлический бутылочный домкрат 10т, 228-462мм, ЗУБР Профессионал T50 43060-10_z01 обладает хорошей грузоподъемностью, которая обеспечивает эффективную работу в автомастерской при обследовании подвески и ходовой автомобиля.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 10 тонн, Гидравлические бутылочные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 440 руб.610 руб. в СплитДомкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 8т, 230-4...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 230-465 мм Ma...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитДомкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм Stel...
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитДомкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 16т, 230-460...
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 1...
-
В наличииЦена 2 580 руб.645 руб. в СплитДомкрат подкатной STAYER R-22 RED FORCE, 2т, 130-350 мм, для лег...
-
В наличииЦена 2 630 руб.658 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный, 12 т, высота подъема 230-465 ...
-
В наличииЦена 2 660 руб.665 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (508...
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъем...
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм St...
-
В наличииЦена 2 740 руб.685 руб. в СплитДомкрат подкатной STAYER R-22 RED FORCE, в кейсе 2т, 130-350 мм,...
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитДомкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 10т, 230-...
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
10
Высота подхвата, мм
228
Высота подъема, мм
462
Страна производитель
Китай
Гидравлический бутылочный домкрат 10т, 228-462мм, ЗУБР Профессионал T50 43060-10_z01 обладает хорошей грузоподъемностью, которая обеспечивает эффективную работу в автомастерской при обследовании подвески и ходовой автомобиля.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 10 тонн, Гидравлические бутылочные
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 10 тонн, Гидравлические бутылочные
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 10т, 228-462 мм Профессионал (43060-10) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 10т, 228-462 мм Профессионал (43060-10)