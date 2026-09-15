Патч-корд LANMASTER LSZH UTP кат.5e, 5.0 м, желтый (LAN-PC45/U5E-5.0-YL)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъемы
RJ-45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%390 руб. 930 руб.
В наличии
Код товара: 636944
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
390 руб. -58%
930 руб.
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Характеристики
Бренд
LANMASTER
Тип товара
Кабель
Разъемы
RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
150
Описание товара Патч-корд LANMASTER LSZH UTP кат.5e, 5.0 м, желтый (LAN-PC45/U5E-5.0-YL)
Кабель Lanmaster изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует долговечность и износостойкость при ежедневной эксплуатации. Легкий и компактный, он удобен в использовании и хранении, а также подходит как для домашних, так и для офисных сетевых решений.
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Бренд
LANMASTER
Тип товара
Кабель
Разъемы
RJ-45
Страна производитель
Китай
Кабель Lanmaster изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует долговечность и износостойкость при ежедневной эксплуатации. Легкий и компактный, он удобен в использовании и хранении, а также подходит как для домашних, так и для офисных сетевых решений.
Патч-корд LANMASTER LSZH UTP кат.5e, 5.0 м, желтый (LAN-PC45/U5E-5.0-YL) - данный товар вы можете купить по цене 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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