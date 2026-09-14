Кабель VCOM USB-AM - COM 1.2м (VUS7050)
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%480 руб. 730 руб.
В наличии
Код товара: 467716
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
480 руб. -34%
730 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
100
Описание товара Кабель VCOM USB-AM - COM 1.2м (VUS7050)
В случае, если вам понадобился дополнительный последовательный порт, соответствующий стандарту RS-232C, простым, но эффективным решением может стать кабель-адаптер USB AM – COM. В первую очередь он отличается широкой сферой применения, ведь может использоваться для создания постоянного соединения с источниками, в том числе блоками, питания или же установки связи со спутниковыми ресиверами, разнообразными типами аппаратных средств, задействованных для проектирования интегрируемых вычислительных систем, приборами систем безопасности и так далее.
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В случае, если вам понадобился дополнительный последовательный порт, соответствующий стандарту RS-232C, простым, но эффективным решением может стать кабель-адаптер USB AM – COM. В первую очередь он отличается широкой сферой применения, ведь может использоваться для создания постоянного соединения с источниками, в том числе блоками, питания или же установки связи со спутниковыми ресиверами, разнообразными типами аппаратных средств, задействованных для проектирования интегрируемых вычислительных систем, приборами систем безопасности и так далее.
Купить Кабель VCOM USB-AM - COM 1.2м (VUS7050) - по цене 480 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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