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Кабель VCOM USB3 AM - AF 1.8м (VUS7065-1.8M) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель VCOM USB3 AM - AF 1.8м (VUS7065-1.8M)

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Кабель VCOM USB3 AM - AF 1.8м (VUS7065-1.8M) - фото 1
Кабель VCOM USB3 AM - AF 1.8м (VUS7065-1.8M) - фото 2
Кабель VCOM USB3 AM - AF 1.8м (VUS7065-1.8M) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель VCOM USB3 AM - AF 1.8м (VUS7065-1.8M) - фото 1
  • Кабель VCOM USB3 AM - AF 1.8м (VUS7065-1.8M) - фото 2
  • Кабель VCOM USB3 AM - AF 1.8м (VUS7065-1.8M) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
560 руб.  790 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 467717
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кабель VCOM USB3 AM - AF 1.8м (VUS7065-1.8M)
560 руб. -29%
790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
22х17х2
Вес, г.
90

Описание товара Кабель VCOM USB3 AM - AF 1.8м (VUS7065-1.8M)

Кабель удлинительный USB 3.0 (папа/мама). Максимальная скорость передачи данных 5 ГигаБит в сек.

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Характеристики
Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Описание
Кабель удлинительный USB 3.0 (папа/мама). Максимальная скорость передачи данных 5 ГигаБит в сек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель VCOM USB3 AM - AF 1.8м (VUS7065-1.8M) - по цене 560 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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