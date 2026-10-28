Кабель питания для ноутбуков Atcom 1.8 m (0.75 mm, евровилка) AT15270
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%260 руб. 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 501576
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель питания
Особенности
черный
Разъемы
CEE 7/7 (Schuko), IEC C5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
171
Описание товара Кабель питания для ноутбуков Atcom 1.8 m (0.75 mm, евровилка) AT15270
Кабель выполнен из качественных современных материалов, отличается износостойкостью и функциональностью. Соответствует всем требованиям, предъявляемым к данному виду продукции.
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Бренд
Тип товара
Кабель питания
Особенности
черный
Разъемы
CEE 7/7 (Schuko), IEC C5
Страна производитель
Китай
Кабель выполнен из качественных современных материалов, отличается износостойкостью и функциональностью. Соответствует всем требованиям, предъявляемым к данному виду продукции.
Кабель питания для ноутбуков Atcom 1.8 m (0.75 mm, евровилка) AT15270 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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