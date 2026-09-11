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Кабель 1.2v ver2.0 DisplayPort (m) HDMI (m) 3м черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель 1.2v ver2.0 DisplayPort (m) HDMI (m) 3м черный

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Кабель 1.2v ver2.0 DisplayPort (m) HDMI (m) 3м черный - фото 1
Кабель 1.2v ver2.0 DisplayPort (m) HDMI (m) 3м черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Длина кабеля, м
3
  • Кабель 1.2v ver2.0 DisplayPort (m) HDMI (m) 3м черный - фото 1
  • Кабель 1.2v ver2.0 DisplayPort (m) HDMI (m) 3м черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 604819
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Высота, см
5
Особенности
позолоченные контакты
Разъемы
DisplayPort (m)/ DisplayPort (m)
Ширина, см
5
Длина кабеля, м
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
184

Описание товара Кабель 1.2v ver2.0 DisplayPort (m) HDMI (m) 3м черный

Кабель соединительный DisplayPort - HDMI позволяет организовать подключение между двумя совместимыми видеоустройствами. Данный кабель обладает однонаправленным потоком сигнала с поддержкой разрешения до 4K и пропускной способностью на уровне 18 Гбит/с. Медные коннекторы гарантируют стабильную передачу видео без потери качества изображения. Металлический корпус разъемов повышает устойчивость к износу. Благодаря увеличенной длине 3 метра повышается удобство подключения между двумя устройствами на удаленном расстоянии друг от друга.

Отзывы о товаре Кабель 1.2v ver2.0 DisplayPort (m) HDMI (m) 3м черный




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Высота, см
5
Особенности
позолоченные контакты
Разъемы
DisplayPort (m)/ DisplayPort (m)
Ширина, см
5
Длина кабеля, м
3
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель соединительный DisplayPort - HDMI позволяет организовать подключение между двумя совместимыми видеоустройствами. Данный кабель обладает однонаправленным потоком сигнала с поддержкой разрешения до 4K и пропускной способностью на уровне 18 Гбит/с. Медные коннекторы гарантируют стабильную передачу видео без потери качества изображения. Металлический корпус разъемов повышает устойчивость к износу. Благодаря увеличенной длине 3 метра повышается удобство подключения между двумя устройствами на удаленном расстоянии друг от друга.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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