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Переходник DisplayPort (m) VGA (f) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Переходник DisplayPort (m) VGA (f)

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Переходник DisplayPort (m) VGA (f) - фото 1
Переходник DisplayPort (m) VGA (f) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходник
Длина кабеля, м
0.15
  • Переходник DisplayPort (m) VGA (f) - фото 1
  • Переходник DisplayPort (m) VGA (f) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 604687
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Переходник
Особенности
черный
Разъемы
DisplayPort, VGA
Длина кабеля, м
0.15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
69

Описание товара Переходник DisplayPort (m) VGA (f)

Кабель-адаптер DisplayPort - VGA поможет конвертировать видеосигнал от видеокарты в компьютере с выходом DP для подключения монитора с аналоговым входом VGA. Для подключения дополнительно нужен кабель VGA.

Отзывы о товаре Переходник DisplayPort (m) VGA (f)




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Переходник
Особенности
черный
Разъемы
DisplayPort, VGA
Длина кабеля, м
0.15
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель-адаптер DisplayPort - VGA поможет конвертировать видеосигнал от видеокарты в компьютере с выходом DP для подключения монитора с аналоговым входом VGA. Для подключения дополнительно нужен кабель VGA.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переходник DisplayPort (m) VGA (f) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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